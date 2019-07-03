Правообладатель иллюстрации Mikhail Metzel/TASS Image caption Путин часто пользуется термокружкой на публичных мероприятиях

На приеме в честь лидеров стран "Большой двадцатки" в Токио российский президент Владимир Путин пил из собственной термокружки с двухглавым орлом.

Она очень полюбилась китайцам, следившим за международным саммитом, и не осталась без внимания в соцсетях.

Российские пользователи, заметив, что президент не расстается со своей кружкой, предположили, что Путин никому не доверяет.

"Собственная кружка Путина на обеде G20 вызвала подозрения, что он боится отравления", - замечает @nerbigoster.

Другие пользователи смотрят на историю более иронично.

"Пособие: как выдать неловкость за всеобщий восторг", - шутит пользователь Александр Лезер.

Есть и предложения более политизированного маркетинга.

Кто-то же и вовсе предположил, что термокружка в руках российского президента заставит россиян задуматься об экологии.

"Путин пил на саммите из своей термокружки. Это похвально, надеюсь, россияне последуют этому примеру, и теперь своя кружка будет более массовым явлением, а не только в хипстерских кафешках, где дают скидку 10% на кофе с собой за свой стакан. Я верю в светлое будущее нашей страны!!" - пишет пользовательница @oh_sokhina.

Но больше всего пользователей рунета интересовало, где же произведена кружка. Абсолютное большинство уверено, что, скорее всего, не в России.

Тем временем в Китае кружка стала хитом: её копию активно предлагают на продажу интернет-магазины.

По данным портала Workercn, один магазин получил более 100 заказов на эту кружку.

"Странно, что только сейчас заметили", - прокомментировал ажиотаж вокруг президентской кружки пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.