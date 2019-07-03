Термокружка Путина стала хитом продаж в Китае
На приеме в честь лидеров стран "Большой двадцатки" в Токио российский президент Владимир Путин пил из собственной термокружки с двухглавым орлом.
Она очень полюбилась китайцам, следившим за международным саммитом, и не осталась без внимания в соцсетях.
Российские пользователи, заметив, что президент не расстается со своей кружкой, предположили, что Путин никому не доверяет.
"Собственная кружка Путина на обеде G20 вызвала подозрения, что он боится отравления", - замечает @nerbigoster.
Другие пользователи смотрят на историю более иронично.
"Пособие: как выдать неловкость за всеобщий восторг", - шутит пользователь Александр Лезер.
Есть и предложения более политизированного маркетинга.
Кто-то же и вовсе предположил, что термокружка в руках российского президента заставит россиян задуматься об экологии.
"Путин пил на саммите из своей термокружки. Это похвально, надеюсь, россияне последуют этому примеру, и теперь своя кружка будет более массовым явлением, а не только в хипстерских кафешках, где дают скидку 10% на кофе с собой за свой стакан. Я верю в светлое будущее нашей страны!!" - пишет пользовательница @oh_sokhina.
Но больше всего пользователей рунета интересовало, где же произведена кружка. Абсолютное большинство уверено, что, скорее всего, не в России.
Тем временем в Китае кружка стала хитом: её копию активно предлагают на продажу интернет-магазины.
По данным портала Workercn, один магазин получил более 100 заказов на эту кружку.
"Странно, что только сейчас заметили", - прокомментировал ажиотаж вокруг президентской кружки пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.