Правообладатель иллюстрации AFP/Alamy Image caption Хэлли Бейли пришла в восторг от результатов кастинга на роль Ариэль

Компания Disney утвердила темнокожую актрису Хэлли Бейли на роль Ариэль в новом римейке классического мультфильма "Русалочка". Этот выбор сразу вызвал массу вопросов.

"У Хэлли уникальное сочетание душевности, юности, невинности и глубины, плюс прекрасные вокальные данные", - сказал режиссёр Роб Маршалл.

Сама 19-летняя певица и участница дуэта Chloe x Halle заявила, что её мечта сбылась.

Фильм будут снимать в следующем году в жанре мюзикла, новые песни для него напишет Лин Мануэль Миранда.

Обладательница "Оскара" Хэлли Берри, чьё имя очень созвучно имени юной певицы, написала в её поддержку в "Твиттере": "Очень хочу увидеть, что у тебя получится".

Столь же позитивной была и реакция Наоми Скотт, которая сыграла в недавнем римейке "Аладдина": "Эта девушка просто всех порвет, а вы к этому и не готовы. Давай, деточка!"

Как выглядит Ариэль?

В соцсетях многие указывают, что "настоящая" Ариэль в мультфильме была рыжеволосой и бледнолицей.

Правообладатель иллюстрации AFP Contributor Image caption Образ Ариэль очень популярен у косплейщиков

"Расисты кричат: "Русалки не могут быть темнокожими"? Ну так и крабы не говорят, это художественное преувеличение. Помолчите", - возражает публицист Ламар Джайлс.

"Русалочка живёт на тропическом коралловом рифе с лобстером с ямайским акцентом. Странно, что она изначально была белой", - пишет комедиантка Кейтлин Моран.

Ей тут же возражает пользовательница @mekurrr : "Поправьте, если я не права, но разве в принципе возможно, чтобы Ариэль была темнокожей? Она живет под водой, как туда попадет столько солнечного света, чтобы появился меланин? Никто не интересовался?"

"Боже, вы себя ведёте так, будто Ганс Христиан Андерсен лично назвал сказку "Белая рыжеволосая Русалочка", - смеётся пользовательница @biticonjustine.

Другие пытаются представить, что было бы, если бы белая актриса взялась играть темнокожую анимированную героиню.

"Я темнокожая, и я разочарована. Для меня очевидно, что Ариэль - белая. Серьёзно, все были бы в ярости, если бы Тиану в "Принцессе и лягушке" сыграла бы Майли Сайрус", - размышляет Valgirl1900.

Ей вторит россиянка Рина: "Все против русалочки Ариэль в исполнении ХЕЛЛИ не потому что мы не толерантные и расисты, а потому что русалочка Ариэль белая! И если бы условную Покахонтас сыграла бы условная Эль Фаннинг возмущений было бы столько же. Хватит издеваться над канонами (которые вы же и создали)".

Старый хит лучше новых двух?

Многие киноманы, впрочем, озадачены не цветом кожи Русалочки, а самим фактом того, что Disney в последнее время всё время переснимает старые творения и не удивляет новаторством.

Полнометражный новый "Мулан" выйдет в марте следующего года, где главную роль сыграет китаянка Лю Ифэй. Тогда компанию обвиняли в "отбеливании" изначально более темнокожей героини.

Что до Урсулы - главной злодейки мультфильма "Русалочка" - то её роль в сетях уже исполнила американская певица Лиззо.