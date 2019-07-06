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Стиви Уандеру в этом году предстоит операция по пересадке донорской почки. Об этом сам певец объявил в конце своего выступления на фестивале British Summer Time в лондонском Гайд-парке.

По словам артиста, он нашел донора. Операция назначена на сентябрь, до этого времени он сыграет еще три концерта.

"Со мной все хорошо, все хорошо", - заверил поклонников 69-летний соул-певец.

Собравшиеся отреагировали на это громкими возгласами поддержки.

О предстоящей операции артист заговорил, закончив песню Superstition. Он сказал, что хотел бы упредить распространение "слухов" о состоянии его здоровья.

"Со мной все хорошо, все хорошо… Я нашел донора, и у меня все хорошо. Я хочу, чтобы вы знали: я приехал сюда, чтобы поделиться с вами своей любовью и поблагодарить вас за вашу любовь. Я вас люблю и благослови вас бог", - напутствовал зрителей Стиви Уандер.