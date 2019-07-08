Отчаянный трюк на самом высоком небоскребе Лондона

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Полиция поговорила с покорителем небоскреба, но арестовывать его не стала

Утром в понедельник прохожие заметили человека на стеклянном фасаде самого высокого здания в Лондоне. Мужчина взбирался на 300-метровый небоскреб The Shard без использования каких-либо подручных средств - присосок или веревок.

Полицейские, приехавшие в 5 утра по вызову, завели бесстрашного верхолаза внутрь. Как сообщает лондонская полиция, с мужчиной провели беседу, но арестовывать не стали.

Прохожие смогли сфотографировать трюк.

Небоскреб The Shard ("Осколок") архитектора Ренцо Пьяно открылся в Лондоне в 2012 году.

С тех пор взобраться на самое высокое здание Лондона и пятое по высоте здание Европы пытались несколько раз.

В 2013 году активисты природозащитной организации Greenpeace вскарабкались на крышу 309-метрового небоскреба в знак протеста против бурения скважин в Арктике. В 2017 году на "Осколок" взобрался и запостил в YouTube пользователь CassOnline.

В прошлом году знаменитый французский покоритель небоскребов Ален Робер забрался на 230-метровое здание Heron Tower в Лондоне, после чего его приговорили к 5 месяцам тюрьмы с отсрочкой и штрафу. Роберу также запретили взбираться на любые британские здания, что возможно помешало французу вскарабкаться на The Shard.