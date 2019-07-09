Заблудившиеся самолеты: нечаянное авиашоу и другие ошибки пилотов

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Image caption Patrouille Suisse неожиданно порадовали пришедших на фестиваль йодля

В минувшее воскресенье участников Фестиваля йодля ждал приятный сюрприз - выступление швейцарской пилотажной группы Patrouille Suisse.

Подобные недешевые развлечения, согласитесь, не часто встречаются на фестивалях горлового пения. Но в данном случае организаторы фестиваля совершенно не при чем.

Просто пилоты сбились с курса и перепутали город, над которым им нужно было устроить авиашоу.

Этот нечаянный праздник - отнюдь не единственный случай в мире авиации, когда самолеты оказываются не там, куда летели.

Мы собрали для вас несколько курьезных случаев.

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1. Йодль под звуки истребителей

Пилоты престижного летного подразделения Patrouille Suisse должны были совершить пролет над Лангенбруком, чтобы почтить память легендарного летчика и пионера швейцарской авиации Оскара Бидера, столетие со дня смерти которого отмечалось 7 июля.

Оскар Бидер был первым пилотом, перелетевшим в 1913 году через Альпы в обе стороны. Ему было тогда всего 22 года.

Однако вместо пролета над родным городом Бидера пилотажная группа оказалась над расположенным поблизости городком Мюмлисвиль, где в этот момент проходил 31-й Фестиваль йодля.

Позднее представитель швейцарского министерства обороны извинился за ошибку, сославшись на то, что истребители F-5E Tiger II не оснащены спутниковой системой навигации.

Сообщается, что любители йодля остались довольны выступлением мастеров высшего пилотажа.

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2. "Добро пожаловать в Эдинбург!"

В марте 2019 года самолет британской авиакомпании British Airways, вылетевший из Лондона в Дюссельдорф, по ошибке приземлился в Эдинбурге.

Пассажиры узнали об этом только после посадки, когда по внутренней радиосвязи пилот радостно объявил: "Добро пожаловать в Эдинбург!"

Пассажиры, летевшие отнюдь не в Шотландию, а в Германию, решили, что это и есть знаменитый английский юмор. Дюссельдорф от Эдинбурга отделяют 843 км. Но выяснилось, что пилот не шутит.

Самолет действительно сел в столице Шотландии, поскольку летчикам вручили неверный полетный план.

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3. Не спать!

В ноябре 2018 года в Австралии легкий турбовинтовой самолет Piper PA-31 промахнулся на 50 км с местом посадки, поскольку пилот заснул за штурвалом.

Кроме него на борту никого не было.

Самолет с грузом летел из Давенпорта на остров Кинг в Тасмании.

Инцидент был классифицирован австралийским Бюро по безопасности на транспорте как пример недееспособности пилота, однако каким образом ему все же удалось проснуться и благополучно посадить самолет, не сообщалось.

4. Тоже на букву "М"

В марте 2015 года аэробус авиакомпании AirAsia X должен был лететь из австралийского Сиднея в Малайзию, однако прилетел в результате в Мельбурн.

Вскоре после его вылета авиадиспетчеры вдруг обнаружили, что самолет летит не в столицу Малайзии Куала-Лумпур, а в совершенно другом направлении.

Как выяснилось, пилот, который летал на этом типе аэробуса всего полтора года, ввел в систему управления полетом и наведения не те данные.

Диспетчеры попытались скорректировать его положение или хотя бы вернуть самолет в порт вылета, однако тут разразилась гроза, и капитану в результате пришлось сажать самолет в ручном режиме в Мельбурне.