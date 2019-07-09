Заблудившиеся самолеты: нечаянное авиашоу и другие ошибки пилотов
В минувшее воскресенье участников Фестиваля йодля ждал приятный сюрприз - выступление швейцарской пилотажной группы Patrouille Suisse.
Подобные недешевые развлечения, согласитесь, не часто встречаются на фестивалях горлового пения. Но в данном случае организаторы фестиваля совершенно не при чем.
Просто пилоты сбились с курса и перепутали город, над которым им нужно было устроить авиашоу.
Этот нечаянный праздник - отнюдь не единственный случай в мире авиации, когда самолеты оказываются не там, куда летели.
Мы собрали для вас несколько курьезных случаев.
1. Йодль под звуки истребителей
Пилоты престижного летного подразделения Patrouille Suisse должны были совершить пролет над Лангенбруком, чтобы почтить память легендарного летчика и пионера швейцарской авиации Оскара Бидера, столетие со дня смерти которого отмечалось 7 июля.
Оскар Бидер был первым пилотом, перелетевшим в 1913 году через Альпы в обе стороны. Ему было тогда всего 22 года.
Однако вместо пролета над родным городом Бидера пилотажная группа оказалась над расположенным поблизости городком Мюмлисвиль, где в этот момент проходил 31-й Фестиваль йодля.
Позднее представитель швейцарского министерства обороны извинился за ошибку, сославшись на то, что истребители F-5E Tiger II не оснащены спутниковой системой навигации.
Сообщается, что любители йодля остались довольны выступлением мастеров высшего пилотажа.
2. "Добро пожаловать в Эдинбург!"
В марте 2019 года самолет британской авиакомпании British Airways, вылетевший из Лондона в Дюссельдорф, по ошибке приземлился в Эдинбурге.
Пассажиры узнали об этом только после посадки, когда по внутренней радиосвязи пилот радостно объявил: "Добро пожаловать в Эдинбург!"
Пассажиры, летевшие отнюдь не в Шотландию, а в Германию, решили, что это и есть знаменитый английский юмор. Дюссельдорф от Эдинбурга отделяют 843 км. Но выяснилось, что пилот не шутит.
Самолет действительно сел в столице Шотландии, поскольку летчикам вручили неверный полетный план.
3. Не спать!
В ноябре 2018 года в Австралии легкий турбовинтовой самолет Piper PA-31 промахнулся на 50 км с местом посадки, поскольку пилот заснул за штурвалом.
Кроме него на борту никого не было.
- Пассажирский самолет пикировал 150 метров из-за ошибки пилота
- Летел в Дюссельдорф, а прилетел в Эдинбург. Казус авиарейса British Airways
Самолет с грузом летел из Давенпорта на остров Кинг в Тасмании.
Инцидент был классифицирован австралийским Бюро по безопасности на транспорте как пример недееспособности пилота, однако каким образом ему все же удалось проснуться и благополучно посадить самолет, не сообщалось.
4. Тоже на букву "М"
В марте 2015 года аэробус авиакомпании AirAsia X должен был лететь из австралийского Сиднея в Малайзию, однако прилетел в результате в Мельбурн.
Вскоре после его вылета авиадиспетчеры вдруг обнаружили, что самолет летит не в столицу Малайзии Куала-Лумпур, а в совершенно другом направлении.
Как выяснилось, пилот, который летал на этом типе аэробуса всего полтора года, ввел в систему управления полетом и наведения не те данные.
Диспетчеры попытались скорректировать его положение или хотя бы вернуть самолет в порт вылета, однако тут разразилась гроза, и капитану в результате пришлось сажать самолет в ручном режиме в Мельбурне.