Пугало полицейского с камерой следит за водителями под Ливерпулем
Жительнице британского городка Лидиэйт всерьез надоели водители, постоянно превышающие скорость на ее улице - и она вышла из положения творчески.
Эди Поуп смастерила чучело полицейского с портативной камерой для замера скорости.
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По ее словам, мысль пришла ей в голову после трех аварий на Саутпорт-роуд, где она живет.
Никакого хай-тека - чучело сделано из старых колготок и набито соломой.
Представитель местной полиции заявил, что никаких законов пугало не нарушает, у полиции нет претензий и вообще они приветствуют меры по соблюдению скоростного режима.
Местные власти активно добивались ограничения скорости в этом районе с 60 до 40 миль в час (со 100 до 60 км/ч). Однако водители не обращали внимание на новые знаки.
И вот 71-летняя г-жа Поуп решила взять дело в свои руки.
"Слышно, как они снижают скорость. Кто-то даже твитнул, что, похоже, попался, - говорит Эди Поуп. - Я хотела, чтобы на улице поставили настоящую камеру, но она стоит 70-90 тысяч фунтов. А тут мне все это обошлось в пятерку".
Не все водители этим довольны. В прошлую пятницу чучело похитили и выбросили в кусты.
Впрочем, г-жа Поуп быстро нашла останки пугала и без труда восстановила его. Сегодня Спидо снова на посту.