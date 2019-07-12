Правообладатель иллюстрации Edie Pope Image caption Фальшивая камера сделана из пустых бутылок и консервных банок

Жительнице британского городка Лидиэйт всерьез надоели водители, постоянно превышающие скорость на ее улице - и она вышла из положения творчески.

Эди Поуп смастерила чучело полицейского с портативной камерой для замера скорости.

По ее словам, мысль пришла ей в голову после трех аварий на Саутпорт-роуд, где она живет.

Никакого хай-тека - чучело сделано из старых колготок и набито соломой.

Представитель местной полиции заявил, что никаких законов пугало не нарушает, у полиции нет претензий и вообще они приветствуют меры по соблюдению скоростного режима.

Местные власти активно добивались ограничения скорости в этом районе с 60 до 40 миль в час (со 100 до 60 км/ч). Однако водители не обращали внимание на новые знаки.

Правообладатель иллюстрации Edie Pope Image caption Пугало зовут Спидо - от английского speed ("скорость")

И вот 71-летняя г-жа Поуп решила взять дело в свои руки.

"Слышно, как они снижают скорость. Кто-то даже твитнул, что, похоже, попался, - говорит Эди Поуп. - Я хотела, чтобы на улице поставили настоящую камеру, но она стоит 70-90 тысяч фунтов. А тут мне все это обошлось в пятерку".

Не все водители этим довольны. В прошлую пятницу чучело похитили и выбросили в кусты.

Впрочем, г-жа Поуп быстро нашла останки пугала и без труда восстановила его. Сегодня Спидо снова на посту.