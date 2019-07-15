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Полиция Екатеринбурга объявила в розыск женщину, которая заняла у 15 человек более 160 миллионов рублей и скрылась.

Искать 48-летнюю Ольгу Хорошун начали еще в мае, однако это не увенчалось успехом. Известно, что в том же месяце она покинула город вместе с семьей - мужем и сыном.

Деньги у своих знакомых женщина занимала под предлогом покупки недвижимости, а затем пропадала и переставала выходить на связь, сообщают в полиции, призывая обращаться к полицейским всех, кому что-либо известно о местонахождении женщины и ее жертвах.

Как пишет местное издание "Регион Online", женщина работала риелтором и ранее уже занимала у знакомых крупные суммы, которые возвращала с процентами. По информации издания, она уехала в Израиль.

20 млн на азартные игры

Похожая история случилась в начале июля в Башкирии. Сотрудницу "Россельхозбанка" 35-летнюю Луизу Хайруллину из города Салават обвинили в хищении более 20 млн рублей из кассы банка. Ей удавалось скрываться от полиции больше месяца, а за ее историей пристально следили пользователи соцсетей, запустившие хэштег "Луиза, беги".

В итоге экс-сотрудницу банка с мужем и детьми нашли в съемной квартире в Казани, которая находится почти в 700 км к северо-западу от Салавата. Похищенных денег у них не нашли. Хайруллину отправили в СИЗО по обвинению в присвоении или растрате, по этой статье можно получить до 10 лет колонии.

Муж Хайруллиной Марат в передаче "Пусть говорят" на Первом канале заявил, что потратил украденные деньги на азартные игры, и добавил, что собирается начать сбор денег на возврат долга банку.

Для этого даже успели создать группу во "ВКонтакте". Последний отчет по сбору средств там датируется 11 июля - согласно нему, собрано 2067 рублей.

По возвращению из Москвы в среду 10 июля Марата Хайруллина задержали как соучастника преступления. Следствие считает, что он не раз приезжал в банк и забирал деньги, которые воровала его супруга. "В дальнейшем он вносил денежные средства на личный счет и расходовал, делая ставки на спортивные состязания", - заявили в МВД.

Выход через окно

В Москве полиция все еще ищет пропавшую в начале июля с 41 миллионом рублей сотрудницу пункта обмена валюты. По данным полиции, в пункт с сотрудниками службы инкассации зашел директор одной из организаций, решив разменять 41 миллион рублей на доллары. Кассир пересчитала деньги, сказала, что нужной суммы нет, и попросила подождать на улице.

Затем она заперла дверь изнутри. Через какое-то время клиент пункта обмена обошел здание, увидев, что выходящее во двор окно пункта открыто, а в помещении никого нет. Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

В ноябре прошлого года в Свердловской области кассир местного филиала "СКБ-банка" Наталья Сапожникова украла из банка деньги на общую сумму 12,4 млн рублей, выйдя с работы "по делу" и так и не вернувшись.

Женщину задержали в Екатеринбурге в съемной квартире спустя шесть дней после кражи.

Экс-кассир призналась в краже, правда, к тому времени 6,9 миллионов рублей бесследно исчезли. По данным издания Ura.ru, Сапожникова заранее готовилась к краже: она сняла в Екатеринбурге квартиру и купила билет на автобус. Перед бегством женщина написала на своей странице в социальной сети: "Года бегут… А дурь - на месте!!!". Она получила четыре года колонии.