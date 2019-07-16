В Испании задержали мужчину с наркотиками в парике. Фотография

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Испанские полицейские задержали в аэропорту Барселоны гражданина Колумбии, который пытался пронести почти полкилограмма кокаина в своем парике.

Как говорится в сообщении полиции, мужчина привлек внимание стражей порядка "своим нервным поведением и непропорциональным размером своего парика".

Полицейские обнаружили, что под париком неудачливого наркокурьера был спрятан пакет с 503 граммами кокаина на сумму в 30 тыс. евро.

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