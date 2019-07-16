В Испании задержали мужчину с наркотиками в парике. Фотография
- 16 июля 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне
Испанские полицейские задержали в аэропорту Барселоны гражданина Колумбии, который пытался пронести почти полкилограмма кокаина в своем парике.
Как говорится в сообщении полиции, мужчина привлек внимание стражей порядка "своим нервным поведением и непропорциональным размером своего парика".
Полицейские обнаружили, что под париком неудачливого наркокурьера был спрятан пакет с 503 граммами кокаина на сумму в 30 тыс. евро.
***