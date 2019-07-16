"Крым вернули - Брэдлика вернем": русские фанаты мстят Леди Гаге за Ирину Шейк

Правообладатель иллюстрации AFP/GETTY

В официальном аккаунте поп-дивы Леди Гаги в сети "Инстаграм" идет флешмоб. Началось все с того, что русскоязычные пользователи сети решили выразить недовольство сообщениями о том, что американский актер Брэдли Купер ушел от модели Ирины Шейк и стал встречаться с певицей. Позже они стали шутить, делиться рецептами и советами, и комментарии в аккаунте певицы превратились в настоящую энциклопедию русской жизни. Приводим самые яркие выдержки.

Новость о романе Брэдли Купера и Леди Гаги, как и многие сообщения из мира шоу-бизнеса, вызвала шквал публикаций СМИ. Но пользователи сети "Инстаграм" подошли к вопросу творчески и отправились в официальный аккаунт певицы, "возвращать" голливудского актера его русской девушке.

Один из самых популярных постов гласил:

Правообладатель иллюстрации Instagram

Другие вариации на тему "Гага-разлучница" звучали как предложения перепеть хит Ирины Аллегровой "Угонщица" или народную песню "Виновата ли я?"

Не обошлось без патриотических заявлений: "Крым вернули, Брэдлика вернем", - уверены некоторые пользователи. Другие призывают соотечественников за рубежом: "Ребята, кто в США живёт, придите к ней под дом стоять. Как будто это проклятье😂".

Впрочем, в комментарии пришли и пользователи из Украины, предположившие, что на волне женской солидарности Москва и Киев смогут помириться:

"Ирусик, Украина тоже за тебя! Хоть здесь Украина и Россия за одно. Может, скоро и помиримся на фоне такого беспредела Гаги )))", - этот комментарий пользовательницы alonaalla2014 набрал больше 2 тысяч лайков.

Самоирония сквозит во многих комментариях.

"Уважаемая леди Гага, пишут вам жители села Яблоновец(Если вы не знаете, то это в Тамбовской области, хотя странно если не знаете) Вобщем, после всего случившегося, если будете проезжать наше село - проезжаете мимо, ибо вас тут не ждут!!!! Жители села крайне озлоблены!! И знайте, наших комбайнеров вам не увести, иначе от тёть Нюрки по щам получите, забудете как в наши края приезжать!!!!😮 - к примеру пишет @tratatatatatatatratata.

Но вскоре комментаторы отвлеклись от светской жизни собственно Гаги, Купера и Шейк и принялись обсуждать буквально все.

Рецепты и домашнее хозяйство

Одними из самых популярных постов оказались обсуждения домашних рецептов. Кто-то стал спорить, как лучше готовить борщ...

"Девы, чтоб борщ был вкусным варите свеклу целой вместе с бульоном, а в конце на терочке ее и обратно! И вместо уксуса выдавить лимон", - делится секретами домашней кухни @mr._t.t_

Правообладатель иллюстрации Sergei Bobylev Image caption Многие делятся советами, как жарить картошку

Или жарить картошку...

"Пользуясь случаем, скажу, картоху лучше жарить на сале и подавать с квашеной капусткой и запотевшей бутылочкой самогона! Можно подрезать селёдочки с укропчиком и соления из подвала достать! Приятного вечера, дорогие соотечественники", - делится знаниями @mylovedesigner.

Некоторые давали советы по выбору экзотических растений: @margo_39 подробно описывала, как выбрать авокадо.

А пользователь alina90732 подошла к вопросу практично: "Миша купи хлеб по дороге домой ( по-любому ты здесь зависаешь )". Другие пользовательницы просили мужей забрать из детского сада детей.

Экология, пенсионная реформа, выборы

Некоторые пользователи решили возвать к сознательности носителей русского языка и призывают подписывать петиции за различные экологические начинания - например, охранный статус озера Байкал или борьбу со свалками.

Правообладатель иллюстрации Instagram

"Эх ребята, вот где надо было народ собирать, чтобы организовать митинг против повышения пенсионного возраста в России - на странице Гаги-шмаги 😬", - сожалеет @janys_art

"На выборах президента рф посещаемость ниже, чем в инсте гаги", - ехидно отмечает @lazarevafit.

"Тут можно петиции собирать и президента поменять всем вместе?" - интересуется @timur_minyasharov.

Бизнес и цифровой маркетинг тоже не обошел стороной мегапопулярный аккаунт: некоторые маркетологи бросились рекламировать на странице Леди Гаги товары и услуги, предлагаемые на российском рынке.

"Мне кажется, здесь скоро квартиры начнут сдавать", - заметила @flywithvera.

Семейная жизнь и романтические отношения

"Холостые олигархи есть?!!!" - деловито интересуется у участников чата @irinashaitanova66.

Правообладатель иллюстрации Sergei Bobylev

"Я добрая, интересная и ПОРЯДОЧНАЯ девушка из Новосибирска (не как Гага 😆), желаю встретить настоящего Мужчину для создания крепкой семьи ❤️ Если ты такой, то пиши мне в директ, или комментарий под последним постом (моим)", - пишет @_____fortunata_____ .

Некоторые девушки шутят: "Представляю. Сейчас в этом чате кто-то перезнакомится, переженится, а потом будет детям своим на вопрос о том, где родители познакомились, отвечать: "Ты знаешь, сынок/дочка, это очень интересная история! Все началось с того, что Бредли Купер от Ирины Шейк ушел к Леде Гаге... " 😂😂😂" , - замечает @evgeniya.stepkina.

Количество русскоязычных комментариев на странице под последними постами перевалило за несколько десятков тысяч. Некоторые острословы уже сравнивают аккаунт Леди Гаги с популярным "дачным" изданием.

Один из пользователей не выдержал и предложил упорядочить дискуссию:

"Друзья, этим справочником уже стало неудобно пользоваться, давайте создадим структуру:

Рецепты отдельно,

Вакансии отдельно

Знакомства отдельно

Советы по содержанию медведя в домашних условиях отдельно", - пишет @holly_everyday.

В то время как @nuzen_gold_1 просто веселится: "Вечеринкаааааа у Гаги в коммах, гуляет вся страна , гуляет вся школа".

А что же Ирина?

В "Инстаграме" Ирины Шейк меньшая по масштабам кутерьма, но тоже нескучно: на официальную страницу модели приходит подложный аккаунт Брэдли Купера и оставляет от его имени комментарии на русском.

Правообладатель иллюстрации Instagram

Армия поддержки российской модели не отстаёт: "Сейчас Ира должна по русской женской традиции выкладывать самые секси фотографии", - уверена @nikavoronkevich.

У Брэдли Купера нет своего аккаунта в "Инстаграме", но есть интенсивно обновляемая фанатская страница.

Туда тоже прибежали русскоговорящие комментаторы с требованиями "прекратить обижать Ирину".

Ирина Шейк прожила с Брэдли Купером четыре года, в отношениях у них появилась дочь Леа.

Леди Гага снялась с Купером в мюзикле "Звезда родилась" в прошлом году, и за песню Shallow из этого фильма она получила свой первый "Оскар".

Брэдли, помимо прочего, выступил в роли режиссёра фильма.