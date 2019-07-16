Самая крутая улица в мире: Уэльс обошел Новую Зеландию

Image caption Улица в краю Сноудония признана самой крутой в мире

Жители небольшого города Харлех в Северном Уэльсе ликуют: улица Ффордд Пен Ллех с уклоном 37,45° признана самой крутой в мире. Валлийцам удалось отобрать это звание у своих антиподов - новозеландцев.

Признания добились местные жители: новый рекорд отмечен в Книге рекордов Гиннесса.

Один из активистов Гуин Хэдли радости не скрывает: "Я невероятно горд и счастлив! Мне конечно жаль новозеландцев, но круче - это значит круче!". Жители не понаслышке знают, что значит 37,5-градусный уклон: почта и паб находятся в самой верхней ее точке, а их дома - внизу.

Второе за неделю поражение от британцев лишь укрепило несгибаемый дух новозеландцев: "Меня на этой неделе бесит много всего, но эта новость - просто последняя капля. Спасибо!", - цитирует Хамиша МакНили новозеландский сайт Stuff. В минувшие выходные новозеландцы уступили в крикете англичанам.

Правообладатель иллюстрации Hamish McNeilly/Stuff Image caption Туристы специально приезжают в Новую Зеландию, чтобы посетить улицу Болдуин

Не все новозеландцы согласились с решением авторов Книги рекордов Гиннесса, критики указывают, в частности, что при оценке использовалась иная методика измерений, а значит новый рекорд недействителен.

Более того, появилась новая заявка на тот же рекорд - от жителей пока никому не известной улицы в Сан-Франциско.

Image caption Жители валлийской деревни готовятся к празднику

В субботу жители улицы Ффордд Пен Ллех планируют устроить праздник, чтобы отметить успех их улицы. И дело тут не только в тщеславии. Оказаться в книге рекордов - значит привлечь тысячи туристов, как это случилось ранее в Новой Зеландии. А для экономики северного Уэльса туризм - основной источник доходов.

Активистка Сара Бэдан вспоминает, как она карабкалась по Ффордд Пен Ллех каждое воскресенье по дороге в воскресную школу: "Улица - часть нашей культуры. Это до сих пор самый короткий путь наверх, в центр города".

"Уверена, что признание рекорда преобразит жизнь городка Харлех, что мы ведь полностью зависим от туристов. Думаю, что всем нам это пойдет только на пользу".