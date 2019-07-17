Правообладатель иллюстрации Just Giving Image caption Саймон Браун с детства был фанатом поездов и работал техником в железнодорожной компании

Британская транспортная компания оштрафована на 1 млн фунтов после того, как один из пассажиров экспресса из аэропорта Гатвик высунулся из окна поезда и погиб.

В августе 2016 года 24-летний Саймон Браун, ехавший из Гатвика в Лондон, скончался после того, как ударился головой о стальную опору, стоявшую возле железнодорожных путей. В это время поезд двигался со скоростью 100 км/ч.

В мае компания-оператор экспресса Govia Thameslink Railway признала нарушение правил безопасности. Ранее ее обвинили в том, что знак, запрещающий пассажирам высовываться из окон, был недостаточно заметен.

По словам судьи Королевского суда района Саутуарк в Лондоне, стикер с предупреждением терялся среди других объявлений и наклеек на двери вагона.

"Обозначения вокруг окна на двери поезда были запутанными и сбивали с толку", - сказал он, добавив, что оценка степени риска не проводилась.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По британским железным дорогам ездят примерно 1500 вагонов с окнами такого типа

Судья также добавил, что в поезде не было никого, кто бы следил за состоянием окон.

"Это был трагический недосмотр в организации, которая в целом хорошо управляется", - заявил судья.

Помимо штрафа в 1 млн фунтов компания-оператор будет обязана выплатить еще около 50 тыс. в качестве судебных издержек.

По данным управления железных дорог Британии, примерно 1500 вагонов старого образца по всей стране оборудованы подобными опускающимися окнами, которые позволяют пассажирам на платформе, просунув руку, открыть дверь изнутри после того, как состав остановится на станции.

Главный инспектор железных дорог Британии Иан Проссер заявил, что разослал циркуляр всем железнодорожным операторам с просьбой предпринять срочные меры для предотвращения подобных трагедий.

Семья погибшего британца выпустила заявление, в котором выразила надежду, что в результате трагедии компании-операторы по всей стране будут более серьезно относиться к своей ответственности перед пассажирами".

Правообладатель иллюстрации RAIB Image caption Запрет пассажирам высовываться из окон был размещен слева на двери вагона (желтый стикер с восклицательным знаком)

В компании Govia Thameslink Railway заявили, что полностью признали свою вину в случившемся, со всей серьезностью восприняли недочеты, а также принесли соболезнования родным и близким Саймона Брауна.

Компания также сообщила, что после инцидента во всех поездах на окнах были размещены ленты с предупреждением об опасности. Кроме того, на окнах установлены ограничители, не позволяющие широко их открывать.

С 2017 года Govia Thameslink Railway полностью заменила все составы с вагонами такого типа.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Всем железнодорожным компаниям был разослан циркуляр с просьбой предпринять срочные меры

Сообщается, что погибший Саймон Браун сам был с детства фанатом железных дорог и работал техником в железнодорожной компании.