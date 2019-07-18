Совместный кинопросмотр сближает. Даже обезьян
Шимпанзе, как и люди, испытывают чувства близости друг к другу, когда вместе смотрят кино или передачи. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в издании Royal Society.
Наблюдая за двумя шимпанзе, которые вместе смотрели видео, психологи обнаружили, что у животных возникла привязанность друг к другу.
Ранее считалось, что такие чувства могут испытывать только люди.
Исследователи говорят, что особенные эмоции, которые возникают от совместного просмотра чего-либо, тесно связаны с процессом эволюции.
Отсюда же возникает вопрос: что мы теряем, проводя все больше времени в уединении, со смартфоном и в социальных сетях?
Любимый фильм шимпанзе
"Смотреть что-то вместе гораздо интереснее", - говорит соавтор исследования Ваутер Вулф, психолог департамента психологии и нейронауки Университета Дьюка в США.
Всего в исследовании участвовало 45 обезьян (в основном обыкновенные шимпанзе и несколько бонобо). Ученые посадили их перед экраном и стали показывать видеозапись.
Чтобы убедиться в том, что животные действительно ее смотрят, исследователи установили глазные трекеры. Приматам также дали фруктовые напитки, чтобы те оставались на одном месте и не сильно двигались.
Ученые показали приматам то, что, согласно ранее проведенному исследованию, они любят смотреть больше всего - кино про других обезьян.
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Животным включили запись, на которой семья шимпанзе играет со своим детенышем.
Благодаря совместному просмотру приматы стали больше взаимодействовать друг с другом: сидеть рядом и обмениваться прикосновениями.
"Совместная деятельность облагораживает"
Психологи утверждают, что результаты исследования развенчивают миф о том, что совместный просмотр чего-либо может вызывать особые эмоции только у людей.
У приматов тоже возникает ощущение близости. Это дает ученым повод считать, что такой процесс имеет более глубокие эволюционные корни, чем предполагалось ранее.
"Совместные переживания создают между людьми особую связь, - говорит Вулф. - Если вы идете с кем-то в кино, то обязательно сидите вместе - это настоящий социальный феномен".
Подобный феномен наблюдается во время спортивных мероприятий, когда люди в толпе эмоционально сближаются с теми, кого не знают.
"Но вы раздражаетесь, если другой человек начинает играть в телефоне. Раздражение возникает от того, что вы больше не смотрите что-то вместе", - продолжает он.
По словам психолога, ощущение сближения возникает и во время просмотра социальных сетей - они удовлетворяют человеческую потребность делиться.
При этом специалисты задаются вопросом качества эмоций, полученных от такого обмена. "В онлайне они становятся совсем другими", - заключает Вулф.