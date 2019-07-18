Совместный кинопросмотр сближает. Даже обезьян

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Шимпанзе, как и люди, испытывают чувства близости друг к другу, когда вместе смотрят кино или передачи. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в издании Royal Society.

Наблюдая за двумя шимпанзе, которые вместе смотрели видео, психологи обнаружили, что у животных возникла привязанность друг к другу.

Ранее считалось, что такие чувства могут испытывать только люди.

Исследователи говорят, что особенные эмоции, которые возникают от совместного просмотра чего-либо, тесно связаны с процессом эволюции.

Отсюда же возникает вопрос: что мы теряем, проводя все больше времени в уединении, со смартфоном и в социальных сетях?

Любимый фильм шимпанзе

"Смотреть что-то вместе гораздо интереснее", - говорит соавтор исследования Ваутер Вулф, психолог департамента психологии и нейронауки Университета Дьюка в США.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption После совместного просмотра обезьяны стали ближе сидеть и прикасаться друг к другу

Всего в исследовании участвовало 45 обезьян (в основном обыкновенные шимпанзе и несколько бонобо). Ученые посадили их перед экраном и стали показывать видеозапись.

Чтобы убедиться в том, что животные действительно ее смотрят, исследователи установили глазные трекеры. Приматам также дали фруктовые напитки, чтобы те оставались на одном месте и не сильно двигались.

Ученые показали приматам то, что, согласно ранее проведенному исследованию, они любят смотреть больше всего - кино про других обезьян.

Животным включили запись, на которой семья шимпанзе играет со своим детенышем.

Благодаря совместному просмотру приматы стали больше взаимодействовать друг с другом: сидеть рядом и обмениваться прикосновениями.

"Совместная деятельность облагораживает"

Психологи утверждают, что результаты исследования развенчивают миф о том, что совместный просмотр чего-либо может вызывать особые эмоции только у людей.

У приматов тоже возникает ощущение близости. Это дает ученым повод считать, что такой процесс имеет более глубокие эволюционные корни, чем предполагалось ранее.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Когда мы вместе смотрим кино, мы испытываем глубокую социальную связь с другими

"Совместные переживания создают между людьми особую связь, - говорит Вулф. - Если вы идете с кем-то в кино, то обязательно сидите вместе - это настоящий социальный феномен".

Подобный феномен наблюдается во время спортивных мероприятий, когда люди в толпе эмоционально сближаются с теми, кого не знают.

"Но вы раздражаетесь, если другой человек начинает играть в телефоне. Раздражение возникает от того, что вы больше не смотрите что-то вместе", - продолжает он.

По словам психолога, ощущение сближения возникает и во время просмотра социальных сетей - они удовлетворяют человеческую потребность делиться.

При этом специалисты задаются вопросом качества эмоций, полученных от такого обмена. "В онлайне они становятся совсем другими", - заключает Вулф.