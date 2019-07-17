Новый набор эмодзи: людям с инвалидностью везде дорога
Новый набор эмодзи для Apple и Android подтверждает ранее анонсированное: теперь куда больше внимания уделено людям с инвалидностью, а также служебным животным.
17 июля отмечается Всемирный день эмодзи, и производители гаджетов решили показать часть нового набора, хотя полностью он будет выпущен лишь осенью.
Тогда же пользователи смартфонов смогут посылать друг другу иконки протезов рук и ног.
"Человеческое многообразие - одна из базовых ценностей Apple. Новые эмодзи заполнят пробелы в наборе эмотиконов", - сообщают в пресс-службе Apple.
В новом наборе, который международная группа стандартов кодирования Unicode решила принять ещё в прошлом году, добавились животные - например, скунсы и фламинго, а также еда - фалафель и вафли.
Около 20 эмодзи уже представлены общественности. Чтобы изучить дизайн остальных и начать их использовать, придётся дождаться осени.
Unicode одобрила 230 новых стандартных эмодзи на 2019 год ещё в феврале.
Тогда же в Apple объявили, что хотят уделить больше внимания репрезентации людей с инвалидностью.
В корпорации подчеркнули, что не смогут одним набором эмодзи продемонстрировать сразу все формы инвалидности, но главное - положить начало.
Новые эмодзи:
- Собака-поводырь
- Мужчина и женщина с тростью
- Мужчина и женщина, говорящие на языке жестов
- Ухо со слуховым аппаратом
- Мужчина и женщина в механических и автономных инвалидных креслах
- Служебная собака-компаньон
- Протез руки и ноги
- Люди, держащиеся за руки, разных оттенков кожи
- Зевающее лицо
- Животные: ленивец, скунс, фламинго
- Пища: вафля, фалафель, масло, кубик льда
- Объекты: парашют, йо-йо, воздушный змей
- Одежда: бронежилет, спецовка, купальный костюм
Как пишет член правления Unicode Грег Уэлч в своей колонке в Metro, ежегодно международный консорциум стандартов кодирования старается увеличивать пиктографический "алфавит" на 70 новых иконок.
Эмодзи, одобряемые Unicode, затем используют такие гиганты, как Apple, Google, Microsoft, Samsung, Facebook и Twitter.
Нововведения, особенно касающиеся репрезентации людей с инвалидностью, порадовали соцсети.
"Я эмодзи! Сегодня мне это удалось", - пишет активистка борьбы за права людей с инвалидностью Сара Фрейзер.
Хотя некоторые и расстроились, что эмодзи можно использовать для "тыкания" людей с инвалидностью.
"Не знаю, надо ли мне чувствовать себя лучше оттого, что моя физическая особенность теперь эмодзи, которую будут использовать люди без инвалидности", - вопрошает пользователь @mydreamglows.
"Если честно, даже без эмодзи люди могут быть эйблистами (дискриминация людей с инвалидностью). Apple хотя бы пытается быть инклюзивным по отношению ко всем", - отвечает юзер @namseokieglow.