Правообладатель иллюстрации Apple/ Unicode

Новый набор эмодзи для Apple и Android подтверждает ранее анонсированное: теперь куда больше внимания уделено людям с инвалидностью, а также служебным животным.

17 июля отмечается Всемирный день эмодзи, и производители гаджетов решили показать часть нового набора, хотя полностью он будет выпущен лишь осенью.

Тогда же пользователи смартфонов смогут посылать друг другу иконки протезов рук и ног.

"Человеческое многообразие - одна из базовых ценностей Apple. Новые эмодзи заполнят пробелы в наборе эмотиконов", - сообщают в пресс-службе Apple.

В новом наборе, который международная группа стандартов кодирования Unicode решила принять ещё в прошлом году, добавились животные - например, скунсы и фламинго, а также еда - фалафель и вафли.

Около 20 эмодзи уже представлены общественности. Чтобы изучить дизайн остальных и начать их использовать, придётся дождаться осени.

Правообладатель иллюстрации Google Image caption В новом наборе эмодзи для Android есть и человек с тростью, и собака-поводырь, и человек, говорящий на языке жестов

Unicode одобрила 230 новых стандартных эмодзи на 2019 год ещё в феврале.

Тогда же в Apple объявили, что хотят уделить больше внимания репрезентации людей с инвалидностью.

В корпорации подчеркнули, что не смогут одним набором эмодзи продемонстрировать сразу все формы инвалидности, но главное - положить начало.

Правообладатель иллюстрации Apple/Unicode Image caption Среди новых эмодзи - жилеты, еда и животные

Новые эмодзи:

Собака-поводырь

Мужчина и женщина с тростью

Мужчина и женщина, говорящие на языке жестов

Ухо со слуховым аппаратом

Мужчина и женщина в механических и автономных инвалидных креслах

Служебная собака-компаньон

Протез руки и ноги

Люди, держащиеся за руки, разных оттенков кожи

Зевающее лицо

Животные: ленивец, скунс, фламинго

Пища: вафля, фалафель, масло, кубик льда

Объекты: парашют, йо-йо, воздушный змей

Одежда: бронежилет, спецовка, купальный костюм

Как пишет член правления Unicode Грег Уэлч в своей колонке в Metro, ежегодно международный консорциум стандартов кодирования старается увеличивать пиктографический "алфавит" на 70 новых иконок.

Эмодзи, одобряемые Unicode, затем используют такие гиганты, как Apple, Google, Microsoft, Samsung, Facebook и Twitter.

Нововведения, особенно касающиеся репрезентации людей с инвалидностью, порадовали соцсети.

"Я эмодзи! Сегодня мне это удалось", - пишет активистка борьбы за права людей с инвалидностью Сара Фрейзер.

Хотя некоторые и расстроились, что эмодзи можно использовать для "тыкания" людей с инвалидностью.

Пропустить Twitter пост , автор: @mydreamglows idk am i supposed to feel good that my disability is now an emoji that able bodied people will use? — asia 🧬🌌 // 🏳️‍🌈 #daydreamto100m (@mydreamglows) 16 июля 2019 г.

"Не знаю, надо ли мне чувствовать себя лучше оттого, что моя физическая особенность теперь эмодзи, которую будут использовать люди без инвалидности", - вопрошает пользователь @mydreamglows.

"Если честно, даже без эмодзи люди могут быть эйблистами (дискриминация людей с инвалидностью). Apple хотя бы пытается быть инклюзивным по отношению ко всем", - отвечает юзер @namseokieglow.