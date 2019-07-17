"Гениальный побег" из загона. В Италии ищут медведя-супергероя

Правообладатель иллюстрации Province of Trento press office Image caption Во вторник медведь уже оказался в лесу Марцоло в несколько километрах от загона

Медведю в итальянской провинции Трентино удалось сбежать из электрифицированного загона. Защитники животных сравнивают сообразительного медведя с героями фильма "Большой побег" и называют гениальным, местные власти же пытаются поймать беглеца.

Трехлетний медведь попал в капкан в воскресенье в долине Вал Рендена на севере Италии. Ему дали обозначение М49 и поместили в специальный загон, решив, что животное представляет опасность для людей и животных. Но буквально через несколько часов медведь бежал, преодолев три электрозабора и барьер высотой в 4 метра.

Лесники с собаками бросились на поимку зверя; предполагается, что медведь скрылся в лесу Марцола близ города Тренто. Губернатор провинции Маурицио Фугатти дал лесной службе разрешение на отстрел зверя, заявив, что побег медведя из загона, окруженного электрозабором с напряжением в 7 тысяч вольт, доказывает, насколько тот опасен.

Подобное распоряжение шокировало защитников животных и пользователей соцсетей: те аплодируют ловкости медведя и сравнивают мишку с героем Стива Маккуина в фильме 1963 года "Большой побег" и супергероями киновселенной Marvel.

"Беги медведь, беги", - написал один юзер, используя набирающий популярность хэштег #fugaperlaliberta (побегнасвободу).

Правообладатель иллюстрации Province of Trento press office Image caption Медведь М49 попал в объектив видеокамеры в лесу Марцоло

Министерство экологии Италии встало на сторону животного: "Побег М49 из загона не может оправдать действия, которые приведут к его смерти", - сказал министр экологии Серджио Коста.

Разъясняя распоряжение губернатора Фугатти, региональное лесное управление сообщило Би-би-си, что медведя застрелят только в том случае, если он будет представлять опасность для людей.

"Это решение придется принимать уже скоро, - сказал представитель управления Клаудио Грофф. - Этот медведь и раньше проникал в жилища, и попытается сделать это снова, а в этом случае возникнет опасная ситуация".

Супермедведь

Итальянское отделение Всемирного фонда дикой природы усомнилось в правдивости сообщений о побеге медведя, высказав предположение, что электрозабор, вероятно, был выведен из строя.

Лига за запрет охоты особо отметила выдающиеся способности медведя: "Очевидно, что М49 является гением побегов - он наделен сверхъестественными способностями вроде Супермена", - говорится в заявлении Лиги.

Микела Виттория Брамбилла, президент Итальянской лиги защиты животных, посоветовала медведю бежать и спасаться от человека.

"Мы на стороне медведя и свободы", - добавила она.

Клаудио Грофф заявил, что побег медведя всех удивил, потому что загон с электрозабором, в который его поместили, до этого использовался для содержания диких животных, в том числе и медведей с 2007 года без всяких проблем.

Правообладатель иллюстрации Alamy Image caption В провинции Трентино проводится программа по реинтродукции бурых медведей

Медведь М49 является одним из 50-60 бурых медведей, которые обитают в провинции Трентино. С 90-х годов прошлого столетия итальянские биологи проводят программу Life Ursus по реинтродукции бурых медведей в этом местности, где они были полностью уничтожены охотниками.

В 2017 году в Италии был зарегистрирован случай нападения бурого медведя на человека.

Лесники в Альпах застрелили медведицу, которая напала на пожилого человека, гулявшего с собакой.