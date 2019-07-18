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На неделе запустился флешмоб #мне_нужна_гласность - с этим хэштегом русскоговорящие девушки и женщины описывают случаи сексизма, домогательств и пережитого насилия.

Но патриархально настроенные мужчины, женщины с мизогинией и просто тролли не особенно вдохновились этим сиквелом онлайн-кампании #ЯНеБоюсьСказать и попытались запустить контрфлешмоб с хэштегом #мояборьба, который не стал массовым и отличается крайне агрессивными выпадами в адрес девушек.

Флешмоб запустила во вторник пользовательница "Твиттера" под ником Агрессивная радикальная котесса, и теперь историй, подобных ее, очень много.

После быстрого успеха хэштега (и даже неловкой попытки его присвоить) его создательница объявила о "сворачивании" тега.

"Все истории я соберу в отдельном месте, где у вас всегда будет доступ ко всему, что было написано", - объяснила девушка.

Так чья же борьба?

Но участниц многотысячного флешмоба стали высмеивать, используя хэштег #мояборьба.

"Если тебя насиловали или пытались изнасиловать, не надо идти в полицию или предавать это огласке. Надо анонимно через десять лет написать об этом", - пишет один из таких "острословов".

#МояБорьба, как и прочие массовые акции, быстро вышел из-под контроля.

"Сижу весь вечер лайкаю твиты Кирилла Мартынова, потому токсичные твиттерские его затравили", - рассуждает с этим хэштегом Александра Лобовикова, имея в виду шквал критики, который обрушился на преподавателя ВШЭ в связи с его жалобой на требование предъявить паспорт в московском общепите.

Согласно оценкам ООН, более трети - до 35% всех женщин мира - подвергались насилию и домогательствам. По утверждениям правозащитников, насилие в отношении женщин - самое распространённое посягательство на права человека в сегодняшнем мире.

Начатый три года назад украинской журналисткой Анастасией Мельниченко флешмоб #‎ЯНеБоюсьСказати, вскоре подхваченный русскоязычной аудиторией "Фейсбука" как‬ #ЯнеБоюсьСказать, вытащил проблему на поверхность и стимулировал девушек и женщин, а впоследствии - и мужчин - делиться опытом домогательств.

Тем не менее, в России за прошедшее время успели декриминализовать домашнее насилие, что вызвало резкое осуждение правозащитников.

Украинские же власти, напротив, полтора года назад приняли законы, согласно которым сам факт совершения преступления против члена семьи, включая насильственные действия, считается отягчающим обстоятельством.