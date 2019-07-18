Правообладатель иллюстрации Huddersfield Town

Новая форма игроков английского футбольного клуба "Хаддерсфилд" с огромным - наискосок от плеча через живот - логотипом спонсора стала предметом насмешек в соцсетях и поводом для озабоченности Английской футбольной ассоциации.

Домашний клуб городка на западе Йоркшира в понедельник обрел нового спонсора - букмекерскую контору. Спонсор пожелал, чтобы его название красовалось на груди каждого игрока в виде надписи через плечо.

"Новая форма выглядит плохо", - самый мягкий отзыв из тех, что получил новый дизайн. Игроки клуба, играющего в чемпионшипе (второй по силе лиге английского футбола) уже опробовали форму в товарищеском матче в среду. И многие из них выглядели в ней по меньшей мере растерянно.

Экс-нападающий сборной Англии, бывший игрок "Арсенала" Питер Крауч у себя в "Твиттере" удивился, что футболисты действительно вышли "в этом" на поле.

"Питер, если представить тебя в таком, то лого было бы в милю длиной", - написал под постом Питера Крауча комментатор. Крауч - один из самых высоких футболистов в истории сборной Англии, его рост превышает 2 метра.

Image caption Новый спонсор - букмекерская контора Paddy Power - подписал контракт о спонсорстве всего 4 дня назад, а игроки уже играют в новой форме

"Продать душу"

Спорным выглядит не только размер и расположение логотипа, но и тот факт, что компания занимается по сути игорным бизнесом - это букмекерская контора Paddy Power. "Нормально ли, что юному поколению "впаривают" игорный бизнес?" - задаются вопросом комментаторы в "Твиттере" Крауча. "Они сами утверждают в своей рекламе, что помогут вам продать свою душу", - добавляют другие.

Руководящий орган английского футбола FA усмотрела в необычном дизайне возможное нарушение правил ассоциации и направила руководству клуба вопросы. Российский спортивный портал sports.ru подсчитал, что для размера M длина надписи, рассчитанная как гипотенуза из длины катетов, должна быть не меньше 88 см, а площадь логотипа - не менее 440 кв.см, что намного больше 250 кв.см, дозволенных правилами FA.

"Королевы красоты"

Пользователи "Твиттера" придумали множество издевательских картинок, пародирующих йоркширскую форму. Широкая лента наискосок вызвала в их памяти конкурсы красоты, где победительницы и призерки надевают подобные ленты с своими титулами, либо свидетелей на свадьбах.

"Подружка невесты", "девичник" - написано на фуфайках футболистов в нескольких "фотожабах", а сами майки кое-кто выкрасил в розовый цвет.