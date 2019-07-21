Принцу Джорджу шесть лет. Новые фотографии маленького принца

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По случаю дня рождения первого ребенка принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кейт британская королевская семья опубликовала новые фотографии маленького Джорджа - третьего в очереди на престол.

22 июля принцу Джорджу исполняется шесть лет.

Две фотографии, на которых принц в майке английской сборной по футболу смеется и улыбается, сделаны в саду Кенсингтонского дворца - официальной резиденции герцога и герцогини Кембриджских. Третий снимок - во время семейных каникул. Все фотографии сделала сама герцогиня Кембриджская.

Принц Джордж Александр Луи, которого следует называть Его королевское высочество принц Джордж, третий в очереди на британский престол, после своего деда принца Чарльза и отца принца Уильяма.

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Джордж окончил первый класс школы Thomas's Battersea, в сентябре пойдет во второй.

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Принц Джордж Александр Луи (Джордж Кембриджский) родился 22 июля 2013 года в больнице Сент-Мэри.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption 23 июля 2013 года - первое появление принца Джорджа на публике

В мае герцогиня Кембриджская представила спроектированный ею сад на ежегодной выставке Королевского общества садоводов в Челси. В оформлении сада участвовали принц Джордж с сестрой принцессой Шарлоттой.

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А 8 июня принц Джордж и другие члены семьи на балконе Букингемского дворца следили за торжественной церемонией выноса знамени (Trooping the colours) в честь официального дня рождения королевы Елизаветы Второй.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Принц Луи, принц Джордж и принцесса Шарлотта с родителями - принцем Уильямом и герцогиней Кембриджской - на балконе Букингемского дворца следят за торжественной церемонией выноса знамени (Trooping the colours) в честь официального дня рождения королевы Елизаветы Второй 8 июня.

Мама маленького принца очень любит теннис, и в начале июля небольшой урок Джорджу преподал Роджер Федерер на корте в саду родителей герцогини в Баклбери в графстве Беркшир.

Швейцарский теннисист сказал, что Джордж очень мил, и что у него неплохой размах.

На снимке, сделанном к 90-летию Елизаветы Второй в 2016 году, королева в окружении правнуков - принцессы Шарлотты, Саванны Филлипс и принца Джорджа.