В мессенджер Facebook для детей могли добавляться взрослые

Правообладатель иллюстрации Facebook Image caption С помощью Messenger Kids дети могут совершать видеозвонки

Баг в групповых чатах Facebook Messenger Kids сделал этот детский мессенджер уязвимым для проникновения взрослых, сообщили в компании. Корпорация уже устранила неисправность.

Messenger Kids был запущен в 2017 году и позиционировался как безопасное место для детей, которые "ещё не доросли" до стандартной версии приложения.

Согласно принципу работы детского мессенджера, его малолетние пользователи могли общаться только с теми друзьями, которых одобрили родители.

Однако онлайн-издание Verge нашло уязвимость в системе, которая позволяла другим юзерам - в том числе совершеннолетним - обходить родительский контроль и добавляться в групповые чаты к детям без ведома близких.

"Недавно мы уведомили некоторых родителей, чьи дети пользуются Messenger Kids, об обнаруженной технической ошибке, которая повлияла на небольшое количество групповых чатов", - подтвердила компания в понедельник.

"Мы закрыли эти чаты и уведомили родителей о дополнительных способах обезопасить себя в Messenger Kids", - добавили в Facebook.

В Verge утверждают, что сообщение о проблеме с чатами у детей пришло тысячам родителей, но сама корпорация не ответила на вопрос Би-би-си, скольким пользователям она разослала предупреждение.

Групповые чаты

Дети, использующие Messenger Kids, могут разговаривать друг с другом только тогда, когда родитель или опекун каждого из участнииков чата одобряет добавление в друзья.

Однако в групповом чате ребенок мог встретиться с третьим участником, которого мог одобрить только один из родителей одного из детей, но его не одобряли другие.

Правообладатель иллюстрации Facebook Image caption В Messenger Kids активна функция родительского контроля

Messenger Kids позволяет взрослым, которых добавили в чат - самим родителям или другим членам семьи, - разговаривать с детьми через приложение, а это значит, что неизвестный третий человек в групповом чате мог бы быть взрослым.

Представитель Facebook сообщил Би-би-си, что этот недостаток исправили сразу же после того, как он был обнаружен компанией, и соцсеть не получила никаких жалоб от родителей или каких-либо доказательств ненадлежащего поведения кого-либо из участников групповых чатов.

Тем не менее, пресс-служба корпорации не смогла сказать, как долго дефект существовал в мессенджере, пока в Facebook о нем не узнали.

Штраф за нарушение приватности?

Некоммерческая организация США Common Sense Media, которая проводит кампанию за безопасность детей в интернете, заявила, что этот недостаток подтвердил опасения, связанные с приложением при его первом запуске.

"Facebook Messenger Kids - это ещё один пример продукта Facebook, который представляет неизвестные риски для конфиденциальности для родителей и пользователей в целом", - заявил Би-би-си основатель и исполнительный директор Common Sense Джеймс Стейер.

"Постоянные проблемы с соблюдением конфиденциальности плюс опасения специалистов относительно влияния социальных сетей на подростков ставят вопрос о том, зачем нам нужен вообще продукт, предназначенный для привлечения настолько маленьких детей", - добавил Стейер.

Между тем Facebook ожидает окончательного решения Федеральной торговой комиссии США по недавним нарушениям конфиденциальности: компании может грозить штраф в размере 5 млрд долларов и дополнительные проверки со стороны надзорных органов.