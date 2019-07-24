Самые дорогие кроссовки в мире: Nike 1972 года ушли с молотка за рекордную сумму

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Подошва Moon Shoe сделана Биллом Бауэрманом при помощи электровафельницы

Пара редких беговых кроссовок Nike, выпущенных в начале 1970-х годов, была продана на аукционе Sotheby's за рекордные 437 500 долларов.

Кроссовки Moon Shoe создал соучредитель Nike Билл Бауэрман для бегунов к летним Олимпийским играм 1972 года в Мюнхене. Всего было выпущено - точнее изготовлено вручную - 12 пар таких кроссовок. Самое главное в этих кроссовках - так называемая "вафельная подошва", которая обеспечивала более надежное сцепление с поверхностью.

Электровафельница в помощь

"Он [Билл Бауэрман] работал беговым тренером в штате Орегон и в буквальном смысле сделал кроссовки при помощи электровафельницы. Рисунок на подошве сделан вафельницей", - рассказал глава отдела электронной коммерции Sotheby's Ноа Вунш.

Изначальная цена кроссовок была определена в 160 тысяч долларов. Покупатель - канадский коллекционер Майлс Надаль - заплатил почти в три раза больше стартовой цены.

Это абсолютный рекорд для кроссовок, выставленных когда-либо на аукцион. Предыдущий рекорд был установлен два года назад на аукционе SCP Auctions. Тогда пара кроссовок Converse, которую легендарный американский баскетболист Майкл Джордан носил в финальном матче Олимпиады 1984 года, ушла с молотка за 190,3 тысяч долларов.

Nike 1972 года - последняя пара из 100 пар кроссовок из коллекции аукционного дома Ultimate Sneaker Collection. 99 пар коллекции Надаль приобрел на прошлой неделе, заплатив 850 тысяч долларов. Таким образом, вся коллекция Ultimate Sneaker Collection оказалась в руках у одного покупателя.

"Мы очень рады, что все 100 пар [кроссовок] из нашей коллекции редких кроссовок остались вместе и будут находиться в частном музее Майлса", - говорит Вунш.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption 100 пар кроссовок из коллекции Ultimate Sneaker Collection аукционного дома Sotheby's

Как сообщает Sotheby's, Майлс Надаль выставит приобретенную коллекцию редких кроссовок в своем частном музее в Торонто - Dare to Dream Automobile Museum, где, как следует из названия, представлена коллекция автомобилей. Майлс Надаль, основатель компании Peerage Capital, был известен ранее в основном как коллекционер автомобилей. В его музее представлены более 140 редких автомобилей, в том числе и автомобиль 1886 года The Karl Benz Motorwagen, а также 40 редких моделей мотоциклов.

Надаль говорит, что в восторге от приобретения "исторического артефакта в истории спорта и поп-культуры".

"Культура коллекционирования кроссовок сейчас на пике популярности", - говорит коллекционер.

Для аукционного дома Sotheby's, который выставляет на продажу в основном предметы искусства и драгоценности, это был своего рода дебют. Впервые Sotheby's выставил на торги коллекцию спортивной обуви.

Среди лотов аукциона - редкие модели Adidas, редкие расцветки кроссовок Yeezy Boost 350 v2 и пары Tom Sachs x Nike.

В представленной коллекции также были две пары Nike Mags с автоматической шнуровкой - как у главного героя второй части фильма "Назад в будущее" 1989 года Марти Макфлая, - одна 2011 года выпуска, стартовая цена которой составила 18 тысяч долларов, и гораздо более редкая версия 2016 года. Всего в 2016 году было выпущено 89 пар таких кроссовок. Стартовая цена Nike Mags Back to the Future 2016 составила 50-70 тысяч долларов.