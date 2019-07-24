Первая задача премьера Британии - подружиться с котом Ларри

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Нового премьер-министра Британии по традиции встречают аплодисментами в его официальной резиденции на Даунинг-стрит 10, но хлопать, скорее всего, будут не все. Потребуется нечто большее, чем эффектное появление, чтобы впечатлить одного из работников.

Кот Ларри занимает официальный пост главного мышелова в резиденции правительства. Этой должности уже несколько сот лет.

Что же делали предыдущие премьеры, чтобы понравиться четырехлапым подчиненным? Удавалось ли им по-настоящему подружиться, или всем приходилось скрепя сердце терпеть друг друга на протяжении нескольких лет?

Тереза Мэй

В 2016 году в интервью Sunday Times Тереза Мэй сказала, что ей очень приятно видеть Ларри, но дала понять, что ей больше нравятся собаки, потому что они у нее были в детстве.

Она отметила, что в резиденции номер 10 есть места, где Ларри чувствует себя хозяином, например, некоторые кресла он считает своими и регулярно в них располагается. Но рабочее место Мэй кота не привлекло.

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Когда Мэй объявляла об отставке, полиция на время убрала Ларри из поля зрения из опасений, что центром внимания станет кот, а не уходящий премьер.

Многие премьер-министры под занавес деятельности на посту главы правительства раздают подарки или еще как-то чествуют работников резиденции, и у Мэй была возможность наладить отношения с главным мышеловом страны.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Перед заседанием правительства министр международного развития Рори Стюарт приветствует Ларри

Правда, самого Ларри, вероятно, гораздо больше беспокоит конфликт с его главным соперником - котом Палмерстоном из министерства иностранных дел.

Коты неоднократно выясняли отношения на Даунинг-стрит, а в октябре 2016 года охране даже пришлось спасать незадачливого Палмерстона.

Дэвид Кэмерон

Отвечая на вопросы членов парламента в последний раз в роли премьер-министра, Дэвид Кэмерон пресек слухи о том, что он, якобы, не смог найти общий язык с Ларри. В подтверждение своих слов он продемонстрировал фотографию, на которой кот сидел у него на коленях.

"Мне печально, но я не могу забрать Ларри с собой - его место в резиденции, и все работники от него без ума, так же как и я", - сказал он.

В непростой для британо-американских отношений период Ларри даже позволил Бараку Обаме погладить себя, когда тогдашний президент США приехал в Британию в 2011 году с официальным визитом. Кэмерон впоследствии сообщил, что кот воспринял американского лидера нормально.

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Именно благодаря Кэмерону резиденция Даунинг-стрит 10 стала домом для Ларри в 2011 году. Коту тогда было четыре года, и он жил в приюте для собак и кошек в лондонском районе Баттерси, откуда его и привез премьер. До приюта, будучи бродячим котом, Ларри прекрасно выучился ловле мышей.

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Гордон Браун

До появления Ларри на Даунинг-стрит с грызунами, хотя и недолго, но боролась черная кошка по имени Сибел, которую назвали так в честь персонажа сериала "Башни Фолти".

Но жила она не на Даунинг-стрит 10, а в соседнем доме номер 11, в котором жил министр финансов Алистер Дарлинг.

Всех интересовало, почему в резиденции Гордона Брауна не было кошки, и пресс-секретарю премьера пришлось официально опровергать слухи, что премьер будто бы недолюбливал Сибел.

Тони Блэр

Вновь избранный премьер-министр въехал в резиденцию, которую на тот момент уже восемь лет охранял от мышей кот Хамфри.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Кот Хамфри не прижился у Блэров

Но, когда Хамфри внезапно исчез, по Вестминстеру поползли слухи.

Даунинг-стрит пришлось выпустить заявление, что Хамфри никто не усыплял. Его, согласно документу, перевезли в другое место из-за проблем со здоровьем.

Член парламента от консерваторов Алан Кларк на парламентском заседании спросил у Блэра, "какие шаги были предприняты сотрудниками кабинета министров для оценки состояния здоровья кота Хамфри перед тем, как ему пришлось покинуть Даунинг-стрит".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Тереза Мэй сказала, что больше любит собак

Отвечая на вопрос, премьер объяснил, что кота перевезли из-за общего ухудшения его состояния. Однако, в сельской местности, куда он переехал, ему стало лучше, и он даже прибавил в весе.

Предыдущие животные

Одним из долгожителей резиденции на Даунинг-стрит был кот Уилберфорс. При нем сменились четыре премьер-министра - от Эдварда Хита до Маргарет Тэтчер.

В 2005 году Хоум-офис сообщил, что, согласно официальным документам, первый главный мышелов был назначен в 1929 году. Тогда в бюджете появилась строчка о необходимости выделить наличные средства на корм для кота Питера.

После Питера резиденцию охраняли еще два Питера и одна Пета, которая, однако, на Даунинг-стрит не прижилась, потому что не научилась пользоваться лотком.