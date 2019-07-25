Через Ла-Манш на флайборде. Чемпион долетел до середины

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Стартовал Запата в четверг утром с пляжа Сангат в Па-де-Кале

Француз Фрэнки Запата, собиравшийся перелететь через Ла-Манш на флайборде собственного изобретения, потерпел неудачу. Экс-чемпион мира по аквабайку упал в воду на середине полета. Сам он, впрочем, шансы на успех оценивал в 30%.

Как сообщается, сам 40-летний флайбордист не пострадал при падении.

Пересечь пролив предполагалось за 20 минут с одной дозаправкой, скорость полета должна была составить 140 км/ч. При попытке приземлиться на судно, чтобы дозаправиться, француз не удержался и упал в воду.

"Это очень большое разочарование. Он должно быть оступился на несколько сантиметров. Мы репетировали этот маневр десятки раз над морем во время непогоды", - сказал французскому телеканалу France's BFM один из членов команды Запаты.

Запата хотел своим полетом отметить 110-ю годовщину первого перелета через Ла-Манш, который пилот Луи Блерио осуществил 25 июля 1909 года. Фрэнки Запата стартовал в четверг с пляжа поселка Сангат, что близ города Кале, около 9:00 по местному времени (7:00 по Гринвичу). Точное время перелета рассчитать было сложно: все зависило от погодных условий и наличия судов в море. Приземлиться Запата должен был на берегу бухты Святой Маргариты около британского порта Дувр.

Media playback is unsupported on your device Фрэнк Запата и его летательные аппараты

Фрэнки Запата основную часть полета должен был находиться на высоте 15-20 метров над поверхностью воды. На берегу собрались толпы зрителей.

"Мы создали новый способ полета. Мы не используем крылья. Ты летишь, как птица. Это такая мальчишеская мечта", - сказал Запата перед полетом журналистам. Он также предупредил, что скорость ветра над проливом во время полета может составить 35 км в час, что сильно усложнит задачу.

Фрэнки Запата обрел широкую известность не так давно. Особое внимание публики привлекло его появление на реактивном флайборде во время парада на Елисейских полях в День взятия Бастилии 14 июля.

Флайборд Запаты по размерам не больше скейтборда, он оснащен пятью небольшими реактивными двигателями и работает на керосине, который находится в рюкзаке флайбордиста.