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Покуда прокатчики готовятся к выходу осенних премьер, телевизионщики и специалисты по соцсетевому маркетингу бомбардируют летний медийный простор трейлерами будущих фильмов. Но не все рекламные продукты находят понимание у массового зрителя.

Так, трейлер "Чернобыля" от российского телеканала НТВ, который эксплуатирует экстравагантную теорию заговора о подрыве ЧАЭС американским спецслужбами, люто невзлюбили многие посмотревшие. За первые сутки число лайков трейлера не превышает 4% от общего количества дизлайков.

Пользователи вменяют в вину актёрам неправдоподобную игру - кто-то сравнивает мимику и пластику герое с известнейшим в Рунете мемом из телефильма "Яблоневый сад" производства российской компании "Вайт Медиа".

"Игра актеров - уровень "Сватов", - возмущён комментатор Александр Викторович.

"Паршивые декорации и реквизит из конца "десятых" годов. Подмосковная электричка с пластиковыми плафонами 2013 года. Ужасная игра актёров, бездарные диалоги. Бездарный английский. Дичайшее вранье про шпионов и вредителей", - кратко рецензирует трейлер взбешённый юзер GuffinMcGuffin.

"В HBO наверное массово увольняются", - иронизирует Владимир Ш., сравнивая продукт НТВ с самым рейтинговым художественным сериалом года - и, на данный момент, всех времён.

"Чернобыль" авторства Крейга Мазина и Юхана Ренка стал одним из главных событий мирового кино 2019 года, получив невероятно высокие оценки критиков и публики.

Сразу несколько человек шутит, что новый российский тёзка американской ленты не получит выше 3,6 из 10 баллов рейтинга международной кинобазы IMDb - 3,6 рентгена было максимальным значением дозиметров, показанных в первой серии американского телепроекта.

"3,6 - ни прекрасно, ужасно", - переделывают цитату и мини-фильма НВО комментаторы к трейлер НТВ, безжалостно выкидывая второе ни.

За всё время поисков Би-би-си не удалось найти позитивные или нейтральные отзывы о российском трейлере.

Помимо продукта НТВ до конца года должен ещё и выйти триллер-катастрофа "Тяжёлая вода" от одного из популярнейших российских актёров - Данилы Козловского - и продюсера Александра Роднянского.

Сам Козловский по традиции сыграет одну из главных ролей.

"Плачу от кошек"

Ещё одна премьера конца года, трейлер которой разругали уже сейчас - старый-новый мюзикл "Кошки" со звёздным голливудским составом.

На данный момент число лайков трейлера на YouTube колеблется около 38% от общего количества дизлайков.

Наличие в актёрском составе таких звёзд, как Джеймс Корден, Джуди Денч, Тейлор Свифт, Идрис Эльба и сэра Иена Маккеллена не убедило публику.

Пользователи считают, что вопреки изначальному замыслу авторов, кошачий грим и графические эффекты выглядят невольной отсылкой к фильмам ужасов.

"Это я, когда прихожу на работу, прорыдав девять минут в машине", - издевается пользователь honey.demon в "Инстаграме" над кошачьим преображением дамы Британской империи Джуди Денч.

Многие считают, что сказочная атмосфера мюзикла получилась такой, что дети скорее заплачут, чем порадуются.

"Когда Тейлор Свифт пела: "Я буду актрисой, играющей в твоих кошмарах", - она пыталась нас предупредить", - не скрывает иронии Даниэль Уильямс.

"Показал своему коту, и он отвернулся", - пишут в аккаунте @easiIydiverted.

"Добрый Гитлер"

Совсем иначе отреагировали юзеры на трейлер осенней премьеры фильма "Кролик Джоджо" новозеландского комика и режиссёра Тайки Вайтити. Количество лайков превышает число дизлайков на YouTube более, чем в 13 раз.

Вайтити решил снять фильм про маленького мальчика Йозефа Бетцлера, которого близкие прозвали Джоджо. Он - член нацистской молодежной организации "Гитлерюгенд", но товарищи его прозвали "Кролик" за трусость.

Ему начинает являться его воображаемый друг - несообразительный, но незлобный "Адольф Гитлер" в исполнении самого Вайтити.

По мере "общения" с героем из своего воображения мальчик всё более проникается желанием сопротивляться нацизму.

Режиссёр, наполовину этнический маори, наполовину русский еврей, объяснил, что его гротескная комедия посвящена поиску фигуры отца в детстве.

"Это кино напоминает мне о "Смерти Сталина", и это хороший знак", - радуется в предвкушении Рой Блекман.

Официальный аккаунт фильма в "Твиттере" называет ленту "сатирой против ненависти". Возможно, это поможет ей получить прокатное удостоверение в России легче, чем упомянутой комедии британского режиссера Армандо Ианнуччи "Смерть Сталина". Фильм столкнулся с огромными проблемами при выходе в прокат в России.