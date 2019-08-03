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Клип рэпера T Kay, где он размахивает огнестрельным оружием, использовали в качестве одного из аргументов в пользу обвинительного приговора за убийство. Но так ли беспрецедентен его случай?

19-летний Теймон Трейвор Макинтайр больше всего известен хитом The Race двухлетней давности, написанного, как посчитали присяжные, по мотивам убийства 21-летнего Итана Уокера в Техасе в 2016 году.

Вскоре после выхода трека его и ещё шестерых подростков, подозреваемых в грабеже и убийстве, арестовали.

"The Race официально стала платиновой", - радовался рэпер в "Твиттере" полтора года назад уже из-под домашнего ареста.

Вскоре после этого он умудрился разломать контрольный электронный браслет на ноге и бежать, однако его поймали - и прокуратура Техаса, как можно судить, не была в восторге от его действий.

От присяжных не ускользнул и тот факт, что на обложке его EP Living Like Larry он также стоит с оружием.

В результате 23 июля тинейджера приговорили к 55 годам лишения свободы.

"Не могу дождаться 2074 года", - уже пишут острословы под клипом на The Race. Впрочем, T Kay может выйти куда раньше за примерное поведение.

"Убегаю от копов". Получилось не очень

В похожую переделку в этом году попал и 26-летний исполнитель грайма из Лондона Адетокунбо Аджибола, более известный как Trapstar Toxic, которого тоже посадили - только на пять лет.

В треке Out Ere молодой человек подробно описал процесс хранения наркотиков дома и выразил уверенность, что он на шаг впереди полиции.

Правообладатель иллюстрации Metropolitan Police Image caption Trapstar Toxic подробно описывал побег от полицейских в песне

Это не помешало стражам порядка найти у него сотни граммов разнообразных наркотических веществ и арестовать, причём Аджибола выпрыгнул со второго этажа своего дома на севере Лондона в попытке скрыться.

Иронично, что клип на Out Ere начинается с дисклеймера: "Все лица вымышлены, все совпадения случайны".

На суде прокуратура сообщила, что у рэпера дома обнаружили целую нарколабораторию.

Цепная реакция

22-летний Даниэль Эрнандес, известный как Tekashi 6ix9ine, оказался в тюрьме по другой причине - он признал вину в совращении 13-летней девочки.

На суде он сказал, что он трогал девочку, демонстрируя как с ней занимается сексом группа мужчин, ради имиджа, но был убеждён, что пострадавшей 19 лет.

Затем, впрочем, ему предъявили обвинения в разбойном нападении, которое он не собирался признавать поначалу, но в итоге дал показания.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption 6ix9ine снимал на видео, как другие мужчины занимались сексом с несовершеннолетней

Его лайвы в "Инстаграме" послужили дополнительным поводом для обвинений, поскольку он снимал нападения и перестрелки, выкладывая их на всеобщее обозрение.

В прошлом году он затвитил фото своих фанатов с татуировками Trey Way - название банды, с которой, как считает прокуратура, он был напрямую связан.

По совокупности обвинений он может провести в тюрьме 47 лет, что не помешало ему выпустить альбом Dummy Boy из тюрьмы в ноябре прошлого года.

Вписался в драку

"Инстаграм" сыграл свою роль в скандале с рэпером A$AP Rocky в Швеции - только, как утверждает сам музыкант, его посты свидетельствуют в его же защиту.

Музыкант, чьё настоящее имя - Раким Майерс, был арестован в Стокгольме 3 июля по обвинению в физическом насилии при отягчающих обстоятельствах.

В прошлую пятницу суд принял решение продлить арест музыканта еще на неделю, чтобы завершить расследование инцидента с его участием.

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Основанием для ареста послужило появление в социальных сетях видеозаписи, на которой Майерс бьет по лицу неизвестного человека.

Однако сам рэпер в своём видео в "Инстаграме" утверждает, что инициаторами конфликта стали "наркоманы", которые преследовали его компанию и оскорбляли прохожих девушек. Кроме того, на видео есть момент, где неизвестный бьёт телохранителя музыканта по лицу наушниками.

В поддержку Рокки выступили Ким Кардашьян и Канье Уэст, а также президент США Дональд Трамп, который поговорил о задержании музыканта с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном.

Лёвен в ответ напомнил Трампу, что суд в Швеции совершенно независим от правительства и предложил дождаться результатов расследования.

Сам музыкант не признаёт себя виновным.

Многие друзья рэпера предлагали внести за него залог, однако это не предусмотрено шведским законодательством.

Как сказала посол Швеции в США Карин Олофсдоттер, которой пришлось прервать отпуск из-за дела A$AP Rocky, конгрессмены в Вашингтоне не сразу поняли, что в судебной системе Швеции нет понятия залога.