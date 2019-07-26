Борис Джонсон хочет завести собаку на Даунинг-стрит. А как же кот Ларри?
Новый премьер-министр Британии Борис Джонсон планирует завести в резиденции на Даунинг-стрит собаку, сообщают британские СМИ. При этом пока непонятно, как собака будет уживаться под одной крышей с живущим в резиденции котом Ларри.
По данным газеты Daily Telegraph, решение завести собаку Джонсон принял вместе со своей подругой Кэрри Саймондс. Пара, судя по всему, раздумывает о том, чтобы взять собаку из приюта.
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Как сообщает газета Daily Mirror со ссылкой на источники, о своих планах Джонсон рассказал сотрудникам резиденции сразу после того, как занял пост премьера. По данным агентства Рейтер, работники встретили эти планы с этузиазмом.
Как рассказал агентству источник на Даунинг-стрит, окончательное решение по этому поводу еще не принято. "Можете рассматривать это как долгосрочный проект", - сказал он.
Он также отказался комментировать вопрос о том, как новый компаньон премьера будет уживаться с котом Ларри, постоянным обитателем резиденции, который пережил уже двух премьеров - Дэвида Кэмерона и Терезу Мэй.
Коту Ларри - 12 лет. В 2011 году занимавший тогда пост премьер-министра Дэвид Кэмерон взял четырехлетнего кота из приюта для собак и кошек в лондонском районе Баттерси.
До приюта Ларри был бродячим котом. На улице он прекрасно выучился ловле мышей, однако, как сообщала британская пресса, в резиденции он это занятие забросил.
Ларри постоянно ссорился с котом Палмерстоном из находящегося по соседству министерства иностранных дел. В октябре 2016 года охране даже пришлось спасать Палмерстона во время выяснения отношений с Ларри.
Если с Кэмероном, который взял его из приюта, у Ларри сложились хорошие отношения, то с Терезой Мэй кот вел себя гораздо спокойнее.
В 2016 году в интервью газете Sunday Times Мэй призналась, что ей очень приятно видеть Ларри, но дала понять, что ей больше нравятся собаки.
Однако завести собаку на Даунинг-стрит она все же не решилась.