Что показывало российское телевидение, пока в Москве задерживали митингующих

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Пока московская полиция в субботу задерживала сотни людей на митинге у мэрии, российские федеральные телеканалы транслировали запланированные развлекательные передачи. Про несанкционированный митинг в центре Москвы и масштабные задержания федеральные телеканалы не рассказывали.

На Первом канале в 14:20, когда проходила акция, начали трансляцию фильма "Печки-лавочки".

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К этому времени уже были задержаны несколько десятков человек.

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По "России 1" шел фильм "Несмешная любовь".

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Оцепление полиции начало выдавливать митингующих с Тверской.

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По НТВ шла передача "Своя игра".

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Всего для разгона несогласованного митинга было привлечено несколько тысяч сотрудников полиции и Росгвардии.

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"Россия 24" - единственный телеканал, по которому транслировали новости, пока шел митинг. Но об акции у московской мэрии журналисты все равно предпочли не рассказывать.

В разгар задержаний в 15 часов по московскому времени, Россия 24 передает выпуск новостей, начинающийся с истории о победе российского пловца Андрея Минакова в финале Чемпионата мира в Южной Корее.

Второй сюжет посвящен дню Крещения Руси в Киеве с комментарием митрополита Ануфрия о том, "чем отличается каноническая церковь от неканонических сообществ".

В следующем восьмиминутном репортаже "Россия 24" рассказывает о развлекательных событиях в Москве.

"В столице сегодня отличная погода и самое время отправиться на прогулку. Куда можно сходить москвичам расскажут мои коллеги. В Парке Горького будет "Бургер Фест"… Всех любителей спорта ждут в Лужниках... А на ВДНХ проходит семейный фестиваль,", - рассказывал ведущий.

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В центре Москвы тем временем продолжались жесткие задержания. К 18:00 "ОВД-Инфо" сообщило о более чем 600 задержанных.

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В следующем выпуске новостей в 16 часов "Россия 24" рассказал про погружение президента Владимира Путина в батискафе в Финском заливе.

После короткого выпуска новостей "Россия 24" вернулся к освещению развлекательных событий в Москве и транслирует передачу о религиозном споре между Россией и Украиной.

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Акция протеста продолжалась несколько часов и к вечеру еще не закончилась.

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Подготовила Каринэ Мирумян, служба мониторинга Би-би-си