Правообладатель иллюстрации EPic games

Видеоигры онлайн с каждым годом приносят всё больший заработок. Победа 16-летнего Кайла Гирсдорфа на чемпионате по онлайн-игре Fortnite принесла ему 3 млн долларов, но могут ли игроки, особенно юные, удержать душевное равновесие?

"Всё, что я хочу - новый стол [для компьютера], и может быть, новый стол для приза", - сказал Би-би-си победитель.

15-летний лондонец Джейден Эшман выиграл 1,1 млн долларов, взяв второе место в групповом турнире.

Все киберспортсмены, занявшие четвертое место и выше, стали долларовыми миллионерами.

Чемпионат по Fortnite - лишь одно из проявлений роста индустрии: нынешний рекорд по призовым может быть побит на соревнованиях по игре DOTA 2.

9-й ежегодный турнир DOTA 2 под названием "Интернационал" открывается в Шанхае в августе. Его призовой фонд составит 30,2 млн долларов, а может оказаться и больше, если поклонники игры соберут добровольные пожертвования.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Этот турнир считается важной вехой в развитии киберспорта, объем которого который в 2019 году по совокупности оценивается в миллиард долларов.

В последние 10 лет призовой фонд подобных игр постоянно рос. Так, по данным портала Dot Esports, прошлогодний "Интернационал" собрал 25,5 млн долларов, а пять лет назад он составлял лишь 10,9 млн долларов.

Отдельные региональные чемпионаты по DOTA 2 - например, азиатский, - в последние годы набирали 3 млн долларов.

Призовой фонд суперпопулярного шутера Call of Duty пока составлял 2 млн долларов.

Всемирный чемпионат по ролевой стратегии League of Legends в прошлом году составил 6,4 млн долларов.

Подростки-миллионеры

У многих возникает вопрос, на что юные геймеры будут тратить выигранные деньги.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Только в Британии более 32 миллионов геймеров

Мать Джейдена Эшмана сказала Би-би-си, что её сын несильно интересуется материальными благами, и выразила надежду, что он сконцентрируется на образовании.

Отдельно позабавил многих 14-летний британец Кайл Джексон, выступавший как Mongraal и попавший в топ-6 дуэтов. Выигрыш подростка превысил 400 тыс. долларов, после чего он написал в "Твиттере", что хочет найти девушку.

Юного любителя компьютерных игр одновременно высмеяли и предложили потратить выигранные средства на машину.

Как не стать зависимым?

Только в Британии насчитывается более 32 миллионов геймеров. Однако игровой зависимостью страдают лишь сотни из них.

Принц Гарри в апреле предложил и вовсе запретить Fortnite в Британии, считая, что игра вызывает манию. Её создатели из Epic Games заявили, что "обескуражены" подобным комментарием.

Тем не менее, исследователь университета Глазго Эндрю Рейд считает, что именно Fortnite не вызывает привыкания.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Согласно исследованию профессора психологии из Оксфорда Эндрю Пшибыльски, только у 0,3% геймеров могут возникнуть проблемы с самоконтролем в видеоиграх.

Всемирная организация здравоохранения в прошлом году признала чрезмерное увлечение играми расстройством.

При этом для постановки диагноза нездоровая игровая зависимость должна наблюдаться в течение по меньшей мере 12 месяцев, однако этот период может быть меньше, "если симптомы сильно выражены".

В Южной Корее власти ввели закон, запрещающий детям до 16 играть в интернет-игры с полуночи до шести часов утра.

В Японии геймеры получают уведомление в том случае, если потратили на игры определенное количество часов в месяц, а в Китае крупный интернет-провайдер Tencent ввел ограничение на количество часов, которое дети могут провести, играя в наиболее популярные игры.

"Как любое аддиктивное развлечение - например, футбол, - игры имеют свойство затягивать. Но если человек не может себя ограничивать, то его может затянуть всё, что угодно", - резюмирует редактор журнала "Игромания" Геворк Акопян.