13 советов родителям, подтвержденных статистикой

Казалось бы, ну чему экономист может научить родителей? Однако если этот экономист - профессор Остер, это совсем другое дело.

На ум, конечно, сразу приходят вредные советы от писателя Григория Остера, но гоните от себя эти мысли, тут все серьезно.

Эмили Остер проанализировала сотни научных трудов, посвященных проблемам воспитания детей, и готова дать 13 дельных советов родителям.

Жизнь родителей трудна и полна тревог и волнений. Каждый день сталкиваешься с новой дилеммой: нужно ли пеленать ребенка, можно ли выпить, если кормишь грудью, сколько можно ребенку сидеть перед телевизором?

Врачи, родственники, близкие друзья и посторонние люди, а также книги и интернет - все готовы поделиться ценными советами, часто противоречащими друг другу.

В результате родители уже не понимают, что делать и кому верить.

Когда профессор Брауновского университета Эмили Остер забеременела, ее очень смущали многочисленные и порой противоречивые советы.

И тогда она решила применить полученные ею знания в области статистики и лично проштудировать медицинскую литературу.

Результатом стала ее первая книга Expecting Better, посвященная тому, что нужно и чего нельзя делать во время беременности.

Став мамой, Эмили применила тот же подход при работе над своей последней книгой Cribsheet. В этой книге она предлагает свой, по ее мнению, лучший и менее обременительный подход к родительским обязанностям.

Вот некоторые выводы, к которым пришла Эмили Остер, перешерстив сотни исследований, посвященных уходу за маленькими детьми.

Би-би-си ответственности за эти советы не несет, так что решайте сами, пользоваться советами профессора Остер или нет.

1.Кормление грудью - не панацея от всех проблем, как думают некоторые

Есть данные, подтверждающие, что кормление грудью в краткосрочной перспективе улучшает здоровье вашего ребенка: у него меньше шансов заработать аллергическую сыпь, расстройство желудка или ушную инфекцию.

Однако нет данных, указывающих на то, что это послужит ему на пользу в долгосрочной перспективе.

Дети, вскормленные на грудном молоке, не умнее сверстников. И вовсе не факт, что они будут меньше страдать от ожирения, диабета или онкологических заболеваний.

Однако кормление грудью снижает риск развития рака груди у самой матери, причем значительно - на 20%-30%.

2.Вы можете при кормлении употреблять спиртное (но немного)

У пьющих уровень алкоголя в молоке примерно тот же, что и в крови, утверждает Остер на основе результатов сотен исследований.

Ребенок получает молоко, а не непосредственно алкоголь, так что его дозы здесь чрезвычайно низкие.

И хотя злоупотреблять алкоголем кормящей матери, конечно же, не следует, сцеживать молоко после каждого бокала вина или стакана пива совсем не обязательно.

Если вы хотите быть сверхосторожными и совсем не подвергать ребенка воздействию алкоголя, вы все равно можете выпить бокал вина, но тогда вам нужно будет подождать два часа перед кормлением, чтобы алкоголь полностью переработался.

А если это два бокала, этот срок возрастает до четырех часов.

3. Если вам прописаны антидепрессанты, их можно принимать

По данным Остер, антидепрессанты в итоге попадают в грудное молоко, но нет указаний на то, что они негативно влияют на ребенка.

Послеродовая депрессия - серьезное заболевание, и его нужно лечить.

Но в любом случае, если вас что-то тревожит, лучше обращаться к врачу.

4. Спать с младенцем в одной комнате?

Американская академия педиатрии рекомендует, чтобы по меньшей мере первые полгода, а в идеале до года младенец находился в одной комнате с родителями. Это помогает предупредить случаи СВДС - синдрома внезапной детской смерти.

Однако Остер указывает на то, что уже в первые несколько месяцев преимущества жизни в одной комнате сходят на нет.

Если вы хотите жить в одной комнате с ребенком, конечно же, живите. И статистика склоняется в пользу этого на первых этапах его жизни.

Однако советовать людям, что они должны целый год делить комнату с ребенком, принося в жертву свой сон без явных на то причин, вряд ли было бы правильно, утверждает Эмили Остер.

5. Опасно ли ребенку спать в одной кровати с родителями?

Результаты практически всех исследований указывают, что это довольно опасно.

Когда дети спят в одной кровати с взрослыми, уровень детской смертности в 20-60 раз превышает базовые риски.

Так что не делайте этого.

6. Нужно ли пеленать ребенка?

Да. При пеленании дети меньше плачут и лучше спят в первые месяцы жизни. Но при этом важно пеленать так, чтобы ребенок мог двигать ногами и бедрами, подчеркивает Остер.

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7. И когда можно опять заняться сексом?

Существует общепринятое правило: возвращаться к сексу можно не раньше чем через шесть недель после родов и только после консультации с врачом.

Этот срок называют так часто, словно это подтвержденный научный факт. На самом деле это чистая выдумка, утверждает Остер.

Определенного срока ожидания после родов не существует. Если у вас были разрывы, необходимо дождаться, чтобы они зажили.

Это сможет определить ваш врач в ходе первого послеродового осмотра (который как раз и происходит примерно через шесть недель).

Но вы и сами можете раньше определить, все ли у вас зажило.

8. Прививки - обязательно!

Детские прививки безопасны и защищают от заболеваний не только вашего ребенка, но и других.

9. Пусть поплачет, но научится засыпать сам

Анализ сотен исследований позволяет Остер с уверенностью заявить, что приучение малыша к самостоятельному засыпанию и правильному сну эффективно, улучшает психическое здоровье родителей и не вредит вашему ребенку.

Так что не испытывайте чувства вины!

10. Сидеть дома или выходить на работу?

Детям лучше, когда мамы берут отпуск по беременности. Однако мало что указывает на то, что пребывание родителей дома имеет какие-то положительные или отрицательные последствия для детей.

11. Дети на продленке не меньше привязаны к матерям

Здесь роль играет качество родительских отношений, а время, проведенное в группе продленного дня, на привязанность детей к родителям не влияет.

12. Детям до двух лет малополезен телевизор

Зато в возрасте от трех до пяти дети очень даже могут обучаться по телепрограммам, считает Остер.

Вместе с тем исследования показывают, что просмотр телевизора, даже в совсем юном возрасте, не влияет на результаты тестов на интеллект.

Мы пока не располагаем достаточным объемом данных о влиянии времени, проведенному у экранов смартфонов прочих гаджетов.

13. Интерактивное чтение с вашим ребенком - самое лучшее

Вместо того, чтобы просто читать книжку с вашим ребенком, постарайтесь задавать ему вопросы, на которые нельзя дать односложный ответ: "Как ты думаешь, где мама этой птички? А что сейчас чувствует Кот в сапогах?"