Пользователи соцсетей и знаменитости раскрутили хэштег #потушитепожарысибири. Актер Леонардо ди Каприо тоже не остался в стороне - и теперь о горящих лесах России говорят по всему миру.

"Полярный круг страдает от беспрецедентного количества лесных пожаров, которые стали следствием климатического кризиса. Очаги есть в Гренландии, Сибири и на Аляске, дым от этих пожаров можно увидеть из космоса. Всемирная метеорологическая организация сообщила, что эти пожары выбросили в атмосферу столько углекислого газа за месяц, сколько вся Швеция за год", - написал ди Каприо.

Фанаты впечатлились вниманиям актера к глобальным проблемам. "Даже Лео не безразличны наши пожары, когда наша власть обратит внимание на эту катастрофу?" - риторически вопрошает пользовательница annetshest под постом голливудской звезды.

Флешмоб #потушитепожарысибири поддержали такие разные знаменитости, как рэпер Баста, шоумен Максим Галкин и дочь пресс-секретаря президента Владимира Путина, инфлюэнсер Лиза Пескова.

"Мы должны чаще задумываться о последствиях климатических изменений, так как природная катастрофа рано или поздно отразится на мировой экологии", - написала Пескова, призвав "не тратить время на бесполезные рассуждения и длительные согласования".

"Если бы леса горели в форме слова "НАВАЛЬНЫЙ" их бы уже давно потушили", - шутит блогер Руслан Усачев.

Галкин записал свое видеообращение, в котором заметил, что не может оставаться в стороне, но предложил беспокоиться заранее, а не когда "ни МЧС, ни пожарные ничего с регионом поделать не могут".

Поющий стилист Сергей Зверев не первый месяц борется за спасения Байкала от токсичных производств. После начала лесных пожаров он только усилил активность с призывом спасти Сибирь.

"Еще есть возможность что-то спасти!!! Люди, поддержите информацией, может так мы сможем помочь людям, живущим там!!!" - взывает Зверев (орфография и пунктуация поста сохранены).

Губернатор Красноярского края Александр Усс на днях немало разозлил активных россиян, назвав пожары "обычным природным явлением, бороться с которым бессмысленно, а может быть, даже где-то и вредно".

Художник Loketski, пытающийся сохранить анонимность, нарисовал акрилом на горелом дереве в петербургском поселке Парголове работу "Экономически невыгодная мать", заочно полемизирующую с Уссом.

"Когда твоя родная мать больна, у нее сильнейший жар, она задыхается и молит о помощи, ты стоишь над постелью с калькулятором и говоришь: "Нет, мам. Я лучше для соседки в аптеку схожу, это экономически выгоднее". Позор тому, кто здоровье матери пересчитывает на рубли!" - неистовствует концептуалист.

К 31 мая в Сибири загорелось больше 3 миллионов гектаров леса. Эту больше площади Бельгии и примерно равно площади Каталонии.

Правообладатель иллюстрации Andrei Samsonov/TASS Image caption Некоторые сибирские города утопают в смоге - например, Красноярск

В среду, 31 июля, президент Владимир Путин распорядился подключить к тушению пожаров министерство обороны России. Позднее в минобороны сообщили, что в Красноярск вылетят 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов военно-транспортной авиации.

Министерство здравоохранения, тем временем, посоветовало жителям регионов, страдающих от задымления, включать кондиционеры, почаще принимать душ, не употреблять алкоголь и не есть жирную пищу.

На сайте Сhange.org появилась петиция с требованием ввести режим ЧС на всей территории Сибири. На момент публикации данного материала ее подписали более 800 тысяч человек.