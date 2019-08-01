Как исчезают леса Амазонки: взгляд из космоса

Правообладатель иллюстрации Planet Labs Image caption Светлые участки на спутниковом снимке, сделанном в июле 2019 года, - это лес, вырубленный на месте шахт

Ущерб, наносимый лесам Амазонки в результате незаконной добычи полезных ископаемых, так значителен, что его можно увидеть из космоса.

Спутниковые снимки, полученные Бразильской службой Би-би-си и датированные 25 июля 2019 года, свидетельствуют о резком росте незаконной деятельности на бразильской территории Амазонских лесов, которая формально принадлежит местным племенам.

Вожди племен и экологи убеждены, что активное уничтожение лесов в штатах Пара и Рорайма - результат политики президента Бразилии Жаира Болсонару, выступающего за развитие золотодобычи.

Президент не верит

Помимо того, что Болсонару продвигает законодательство, которое обошло бы конституционный запрет на разведку полезных ископаемых на землях, которые принадлежат коренным народам, президент еще и бросает вызов критикам, ставя под сомнение их утверждения о том, что власти делают недостаточно для охраны крупнейшего в мире тропического леса.

В июле Национальный институт космических исследований опубликовал отчет, в котором говорится, что за год темпы уничтожения лесов Амазонки увеличились на 88%. И одной из главных причин ученые называют незаконную добычу ископаемых.

Однако президент публично поставил под вопрос содержащиеся в этом отчете выводы.

"Если бы лес и в самом деле вырубали с такой скоростью, от него бы уже ничего не осталось", - заявил он на прошлой неделе группе международных журналистов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Президент Болсонару (справа) открыто ставит под сомнение результаты исследований правительственной организации

Правда, которую не скроешь

Бразильская служба Би-би-си получила доступ к спутниковым снимкам американской компании Planet Labs, которая располагает сетью из более чем сотни орбитальных спутников, ежедневно фотографирующих разные участки планеты.

Компания изучала нелегальную золотодобычу в трех резервациях амазонских индейцев, которые занимают территорию общей площадью 248 тыс. кв км - больше, чем вся Великобритания..

Эксперты компании, анализировавшие снимки, подтвердили, что они демонстрируют значительное расширение зоны добычи полезных ископаемых.

Некоторые участки занимают территорию площадью в десятки футбольных полей.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Рорайме нет ни одной официально зарегистрированной шахты, но золото стало второй статьей экспорта штата

"Золотое чудо" Рораймы

В штате Рорайма золото стало вторым по величине предметом экспорта, однако официально там не зарегистрирована ни одна шахта.

В настоящее время ведется расследование, поступает ли золото из резервации Яномамо: там местные вожди утверждают, что по крайней мере 10 тысяч золотодобытчиков ведут незаконную разработку месторождений. Эта территория была официально передана племенам Яномамо в 1992 году, и их право на землю гарантировано конституцией.

Соня Гуажажара, представительница группы, защищающей права коренного населения, утверждает, что после прихода к власти президента Болсонару в январе этого года к ним стали поступать многочисленные сообщения о золотодобытчиках-нарушителях, вторгающихся на территорию племен. Гуажажара говорит, что, поощряя разработку месторождений на землях корреных народов, президент тем самым подталкивает людей к нарушению закона.

Болсонару еще в бытность членом парламента придерживался точки зрения, что добыча полезных ископаемых идет на пользу местным племенам.

В апреле президент принимал делегацию представителей индейских племен Рораймы, выступающих за разработку месторождений, и заявил тогда, что коренное население не должно жить бедно на богатых землях.

Правообладатель иллюстрации Planet Labs Image caption Разработка шахт оставляет глубокие шрамы в лесах Амазонки

Что гласит конституция?

Конституция 1988 года позволяет добычу полезных ископаемых на землях, принадлежащих племенам коренных народов, но требует применения дополнительного законодательства. Такое законодательство пока не было одобрено конгрессом, поэтому любая разработка полезных ископаемых пока считается незаконной.

Гуажажара утверждает, что большинство местных общин выступает против открытия шахт, опасаясь негативных социальных и экологических последствий.

Правообладатель иллюстрации Ibama Image caption Золотодобыча на землях индейцев по-прежнему считается незаконной

Золотодобыча в лесах Амазонки ведется двумя способами: просеиванием речного песка в поисках драгоценных металлов и добыванием золотосодержащих пород в шахтах.

В случае с шахтами добыча ведется в промышленных масштабах. Экскаваторы роют в лесах огромные карьеры, оставляя на поверхности "шрамы", которые видны из космоса.

Помимо уничтожения лесов в результате такой деятельности засоряются реки, а порой и меняются их русла.

Искусственные озера, возникающие не месте старых шахт, служат рассадником москитов, так что нет ничего удивительного, что в районах золотодобычи растет число случаев заболевания малярией

К тому же ртуть, используемая при извлечении золота, отравляет рыбу в реках и заражает всю пищевую цепочку.

Проведенное в 2016 году исследование показало, что в некоторых поселках Яномамо до 92% жителей страдают от отравления ртутью.

К тому же золотодобыча сопровождается ростом преступности и насилия.