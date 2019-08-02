Паб на крошечном острове в Девоне приглашает на работу. Вакансия мечты?
Паб на крошечном британском острове Ланди в Бристольском заливе ищет пару, которая будет управлять заведением.
На острове, расположенном в 11 милях от побережья графства Девон на западе Англии, постоянно проживает всего 28 человек.
Однако ежегодно остров посещает несколько десятков тысяч туристов, и с каждым годом их становится все больше.
Успешным кандидатам предлагают коттедж в нескольких сотнях метров от места работы, а также дружный и сплоченный коллектив.
- Как один британский остров избавился от крыс
- Гренландия. Остров, на котором абортов больше, чем родов
- Американский остров, который когда-то был русским
Несмотря на мизерные размеры острова (его площадь - всего 4,5 кв. км), его обитатели уверяют, что никогда не чувствуют себя одиноко.
Компания Landmark Trust, управляющая островом Ланди уже 50 лет, предлагает работу еще для одной пары, в которой один из партнеров будет заниматься техническим обслуживанием недвижимости острова, а другой - работать в том же пабе Marisco Tavern.
Заявки принимаются до 2 августа включительно, собеседования пройдут 8 августа на материковой части графства Девон. Заработная плата не раскрывается.
Паб Marisco Tavern открыт круглосуточно. Туристы всегда могут позвонить оттуда или укрыться от дождя.
Кроме того, паб - единственное место на острове, где по ночам бывает электричество. Остальные генераторы на ночь отключаются, так что потенциальным работникам стоит иметь это в виду.
По словам менеджера управляющей островом компании Роба Уотерфилда, одной из главных черт характера кандидатов должно быть терпение.
"Вам придется по-настоящему научиться терпеть чужие недостатки и странности", - утверждает Роб. - Паб - это значимая часть местной общины, где все встречаются, куда все ходят. Это такой старомодный образ жизни".
Как говорит Зоя Бартон, приехавшая на Ланди со своим партнером 2,5 года назад, жизнь на острове бьет ключом, и одиночество вам не грозит.
"Иногда хочется побыть одной, и тогда приходится говорить: "Сегодня вечером я никуда не иду", - признается она. - Всегда нужно уточнять, потому что иначе люди замучают вас сообщениями: "Ну когда ты придешь в паб?"
Работа в пабе подразумевает обслуживание туристов и волонтеров, многие из которых регулярно посещают Ланди.
Один из постоянных клиентов паба Эдриан Смит впервые попал на остров еще ребенком в 1975 году. За первой поездкой последовали регулярные семейные отпуска.
13 лет назад Смит впервые приехал на Ланди, который называет "волшебным местом", уже со своими двумя сыновьями.
"Это одно из тех мест, о которых можно сказать, что здесь нет ничего и есть все, - говорит Эдриан. - Здесь ничего не предлагают, но вы все можете найти сами. Здесь есть замки, которые можно разведывать, маяки, на которые можно забираться, и древние каменные круги, на которых можно посидеть".
Что касается Marisco Tavern, Смит считает, что это - "самый настоящий паб в том виде, в каком он должен быть - центральным местом деревни".
Администратор Шелли Шерман, которая работает на Ланди уже 11 лет и здесь же встретила своего будущего мужа, уверяет, что ей известна тайна, которая объединяет маленькую общину острова.
"Мы все любим этот остров, и именно эта любовь держит нас вместе", - говорит она.
***