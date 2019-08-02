Паб на крошечном острове в Девоне приглашает на работу. Вакансия мечты?

Правообладатель иллюстрации Alamy Image caption На Ланди имеются 23 дома, которые сдают в аренду, палаточный лагерь и общежитие

Паб на крошечном британском острове Ланди в Бристольском заливе ищет пару, которая будет управлять заведением.

На острове, расположенном в 11 милях от побережья графства Девон на западе Англии, постоянно проживает всего 28 человек.

Однако ежегодно остров посещает несколько десятков тысяч туристов, и с каждым годом их становится все больше.

Успешным кандидатам предлагают коттедж в нескольких сотнях метров от места работы, а также дружный и сплоченный коллектив.

Несмотря на мизерные размеры острова (его площадь - всего 4,5 кв. км), его обитатели уверяют, что никогда не чувствуют себя одиноко.

Компания Landmark Trust, управляющая островом Ланди уже 50 лет, предлагает работу еще для одной пары, в которой один из партнеров будет заниматься техническим обслуживанием недвижимости острова, а другой - работать в том же пабе Marisco Tavern.

Заявки принимаются до 2 августа включительно, собеседования пройдут 8 августа на материковой части графства Девон. Заработная плата не раскрывается.

Image caption Marisco Tavern - единственный паб на острове, он открыт даже ночью

Паб Marisco Tavern открыт круглосуточно. Туристы всегда могут позвонить оттуда или укрыться от дождя.

Кроме того, паб - единственное место на острове, где по ночам бывает электричество. Остальные генераторы на ночь отключаются, так что потенциальным работникам стоит иметь это в виду.

По словам менеджера управляющей островом компании Роба Уотерфилда, одной из главных черт характера кандидатов должно быть терпение.

"Вам придется по-настоящему научиться терпеть чужие недостатки и странности", - утверждает Роб. - Паб - это значимая часть местной общины, где все встречаются, куда все ходят. Это такой старомодный образ жизни".

Image caption Роб Уотерфилд работает менеджером острова три года

Как говорит Зоя Бартон, приехавшая на Ланди со своим партнером 2,5 года назад, жизнь на острове бьет ключом, и одиночество вам не грозит.

"Иногда хочется побыть одной, и тогда приходится говорить: "Сегодня вечером я никуда не иду", - признается она. - Всегда нужно уточнять, потому что иначе люди замучают вас сообщениями: "Ну когда ты придешь в паб?"

Работа в пабе подразумевает обслуживание туристов и волонтеров, многие из которых регулярно посещают Ланди.

Один из постоянных клиентов паба Эдриан Смит впервые попал на остров еще ребенком в 1975 году. За первой поездкой последовали регулярные семейные отпуска.

13 лет назад Смит впервые приехал на Ланди, который называет "волшебным местом", уже со своими двумя сыновьями.

Image caption Эдриан Смит с сыном Томасом регулярно наведываются на Ланди

"Это одно из тех мест, о которых можно сказать, что здесь нет ничего и есть все, - говорит Эдриан. - Здесь ничего не предлагают, но вы все можете найти сами. Здесь есть замки, которые можно разведывать, маяки, на которые можно забираться, и древние каменные круги, на которых можно посидеть".

Image caption Сью Уотерфилд и Зоя Бартон работают в сувенирной лавке острова

Что касается Marisco Tavern, Смит считает, что это - "самый настоящий паб в том виде, в каком он должен быть - центральным местом деревни".

Image caption Паб украшен выловленными в море обломками многочисленных кораблекрушений и предметами с судов. которые когда-то занимались снабжением острова

Администратор Шелли Шерман, которая работает на Ланди уже 11 лет и здесь же встретила своего будущего мужа, уверяет, что ей известна тайна, которая объединяет маленькую общину острова.

Image caption Шелли Шерман встретила на острове своего будущего мужа Гранта

"Мы все любим этот остров, и именно эта любовь держит нас вместе", - говорит она.

Image caption Катер "Олденберг" - главное средство сообщения островитян с материком

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