Мы живем в искривленной и перекрученной галактике. Это многое объясняет

Правообладатель иллюстрации OGLE/Warsaw UNiversity Image caption Новый облик нашей галактики: перекрученная и искривленная, как лопасть

По данным новых исследований, наша галактика не плоская, как думали раньше, а искривленная и перекрученная.

Анализ сверхъярких звезд Млечного Пути показывает, что они расположены отнюдь не на плоской поверхности галактического диска, как это демонстрируется в академических трудах и научно-популярных книгах.

Ученые Варшавского университета в связи с этим сделали предположение, что столь искривленную форму галактика приняла после столкновения с соседними галактиками.

Астрономы создали новую трехмерную карту, которая опубликована в журнале Science.

Привычная картинка Млечного Пути в виде плоского диска основана на наблюдении 2,5 млн звезд из 2,5 млрд возможных.

Правообладатель иллюстрации MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRARY Image caption Привычное изображение Млечного Пути как плоской галактики теперь будет пересмотрено

Рисунки художников лишь приблизительно отображают форму нашей галактики, полагает доктор наук Дорота Сковрон из Варшавского университета.

"Внутренняя структура и история развития Млечного Пути до сих пор еще далеко не познана, частично из-за того, что очень непросто измерить расстояние между звездами в столь удаленных участках нашей галактики", - поясняет ученый.

Чтобы получить более четкую картину, доктор Сковрон и ее коллеги измерили расстояние между некоторыми сверхъяркими звездами Млечного Пути, которые называются переменными цефеидами.

Эти сверхъяркие молодые звезды светят в сотни, если не в тысячи раз ярче Солнца, и именно поэтому их легче наблюдать на окраинах галактики.

Помимо этого, они пульсируют с регулярным интервалом, причем частота пульсации прямо пропорциональна их яркости.

Правообладатель иллюстрации J. Skowron / OGLE/ Serge Brunier Image caption Цефеиды Млечного Пути - пульсирующие переменные звезды

Именно это позволило астрономам вычислисть расстояние между ними с большей точностью.

Большинство этих звезд было обнаружено в ходе совместного проекта Польши и США по изучению темной материи Вселенной.

Проект под названием "Оптический эксперимент по гравитационному линзированию" (OGLE) проводится в чилийской обсерватории Лас-Кампанас в пустыне Атакама.

Как отметил член команды ученых в Лас-Кампанас Пшемек Мроз, полученные результаты не на шутку удивили астрономов.

Правообладатель иллюстрации K. Ulaczyk/J. Skowron / OGLE/Warsaw University Image caption Новые звезды были обнаружены в ходе эксперимента по гравитационному линзированию (OGLE)

"Наши результаты показали, что галактика Млечный Путь не плоская. По краям она перекручена и искривлена, - говорит ученый. - Искривление могло произойти в ходе взаимодействия с другими сопутствующими ей галактиками, межгалактическим газом или темной материей - невидимым веществом, присутствующим во Вселенной, о чем известно очень немного".

Выводы польских ученых подтверждают данные исследования переменных цефеид, проведенные астрономами австралийского Университета Маккуори и Академией Наук КНР и опубликованные в февральском номере журнала Nature Astronomy.