Правообладатель иллюстрации Spire FM Image caption В феврале на собор ненадолго повесили российский флаг

Британец Барри Кинг собирает модель собора в Солсбери из спичек. На то, чтобы изготовить представленную часть модели, у него ушло 6,5 лет и около 800 тысяч спичек.

Кинг поставил себе цель побить мировой рекорд создания моделей из спичек и собрать деньги для местной больницы.

В марте 2018 года в Солсбери "Новичком" были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они выжили и после курса лечения были выписаны из местной больницы.

Великобритания обвинила Россию в организации покушения на Скрипалей. Российские власти отвергают эти обвинения.

Двое россиян, которых британская полиция назвала подозреваемыми по делу об отравлении Скрипаля и его дочери, утверждают, что ездили в британский Солсбери только чтобы посмотреть на собор, и считают себя жертвой фатального стечения обстоятельств.

На вопрос, что они делали в Солсбери, Александр Петров и Руслан Боширов заявили, что приехали посмотреть собор и подробно пересказали, чем он знаменит: собор со 123-метровым шпилем и "самыми первыми часами". В США считают, что их настоящие имена - Александр Мишкин и Анатолий Чепига соответственно.

Несмотря на то что Кинг никак не упоминал события в Солсбери, пользователи "Твиттера" заметили, что на модели как раз нет того самого, получившего печальную славу шпиля.