"Шашлык.Live" против митинга за честные выборы: фото
Пока в центре Москвы шла акция протеста против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму, в парке Горького проходил фестиваль "Шашлык.Live", анонсированный всего несколько дней назад московской мэрией.
О проведении фестиваля с участием более чем десяти исполнителей было объявлено только 31 июля. В результате несколько музыкантов - группы "Браво", Tequilajazzz и "Ногу свело" принимать в нем участие отказались, несмотря на то, что были заявлены в анонсе.
Однако фестиваль не отменили, а напротив, довольно активно промоутировали в соцсетях - как раз в то время, пока полиция и Росгвардия жестко задерживала протестующих.
Согласно данным мэрии Москвы, число участников фестиваля "Шашлык.Live" составило 90 тысяч человек.
В "протестной прогулке", по данным МВД, приняли участие около полутора тысяч человек, около 600 из которых были задержаны.
Оппозиционеры о числе участников не сообщали - поскольку акция проходила в форме прогулки по бульварам, посчитать протестующих было довольно сложно. Однако точно можно сказать, что полиция задерживала не каждого второго участника, как следует из ее сообщения, а намного реже, то есть счет велся на несколько тысяч.
Несмотря на огромное количество участников в шашлычном фестивале, по хэштегу #шашлыкlive Русской службе Би-би-си удалось найти лишь несколько сотен фотографий в "Инстаграме" и 0 снимков в "Твиттере".
При этом на фестиваль пришло довольно большое количество популярных инстаграм-блогеров. Им все очень понравилось.
На бульварах в это время было совсем не так весело.