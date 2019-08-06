ИгрыНеВиноваты: как геймеры выступили против Дональда Трампа

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Президент США Дональд Трамп обвинил в подстрекательстве к массовым убийствам в Техасе и Огайо не только традиционные "фейковые СМИ", но и "жестокие видеоигры". В ответ геймеры запустили хэштег #VideogamesAreNotToBlame ("ИгрыНеВиноваты"), выражая активное несогласие с американским лидером.

Выступая перед прессой в Белом доме в понедельник, Трамп прокомментировал нападения на торговый центр в техасском Эль-Пасо и стрельбу перед баром в Дейтоне, штат Огайо, которые вместе унесли больше 30 жизней.

Однако геймеры категорически не согласились с обвинениями Трампа.

"Игры помогли мне и миллионам других людей справиться с депрессией, тревожными расстройствами, низкой самооценкой, завести друзей, и так далее", - пишет пользователь @KiwiPikachu в "Твиттере".

Оружейное лобби?

"Minecraft виноват в том, что научил меня быть креативным и использовать своё воображение", - иронизирует @SupIts_Alex.

Трампа раскритиковал и его извечный политический оппонент, представитель социалистического крыла Демократической партии Берни Сандерс, заявив, что тот перекладывает ответственность с лоббистов свободной продажи оружия на игровую индустрию.

Многие геймеры придерживаются той же позиции: "А ограничивать доступ к оружию не пробовали"? - вопрошает @Fozzy_Guy.

Иронично, что многие юзеры соцсетей поддержали и саркастичный хэштег - #videogamesaretoblame ("ИгрыВиноваты"), с которым тоже публикуют забавные комментарии, уверяющие, что игры ни при чём.

"Если вы думаете что игры вызывают массовые расстрелы, то вы выглядите так [как клоун]", - пишет Брэндон Круз.

Тенденция обвинять компьютерные игры во всплеске насилия существует в разных странах: например, после трагедии в аннексированном Россией Крыму осенью 2018 года, когда студент Владислав Росляков застрелил 20 человек в Керченском политехническом колледже, сенатор Елена Мизулина заявила, что не только он, но и другие виновные в подобных преступлениях "увлекались компьютерными играми, содержащими сцены насилия".

Ещё раньше - в 2016 году - глава российского минкультуры Владимир Мединский утверждал, что компьютерные игры - "вещь исключительно вредная", и он лично запрещает своим детям в них играть.

При этом, согласно нескольким метаанализам, проведённым психологами [Sherry (2001), Ferguson (2007)], жёсткие видеоигры не имеют никакого (или имеют минимальное) влияния на агрессивность молодых людей.

Другие исследования (Shao, Wang, 2019) показывают некоторую корреляцию между подростковой агрессией и жестокими компьютерными играми, однако авторы оговариваются, что влияние шутеров сильно зависит от обстановки в семье и психологического состояния подростков и молодёжи, и не проводят причинно-следственную связь между играми и массовыми убийствами в реальной жизни.