Из монетного двора Мексики похитили кучу золотых монет

Media playback is unsupported on your device В Мехико сейчас идет масштабная полицейская операция

Вооруженные грабители украли у монетного двора Мексики памятные золотые монеты на сумму более 2 млн долларов.

По данным полиции, двое мужчин угрожали охранникам в отделении монетного двора, а затем забрали более 1500 монет из хранилища.

Грабители скрылись на мотоциклах до прибытия полиции.

Золотые монеты Сентенарио (Centenario) были впервые отчеканены в 1921 году, чтобы отметить столетие независимости Мексики от Испании.

По данным мексиканских СМИ, тот же филиал монетного двора был взломан в прошлом году во время ремонта.

В ходе нынешнего ограбления двое мужчин - один с огнестрельным оружием - ворвались в здание утром. Они отняли у охранника пистолет, после чего один из грабителей направился прямо к хранилищу, которое было открыто.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Грабителям удалось скрыться до приезда полиции

Следователи подозревают, что некоторые сотрудники монетного двора могли быть причастны к рейду, сообщает La Vanguardia.

На монетах, которые пользуются большим спросом, на одной стороне изображен герб Мексики, а на другой - монумент "Ангел независимости Мехико".

Производство монет было приостановлено в 1931 году, но из-за спроса на них в 1943 году их снова стали чеканить.