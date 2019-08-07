"Штурм Зоны 51": пользователи соцсетей готовятся искать инопланетян

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Некоторые верят, что в Зоне 51 разбилась летающая тарелка-другая

Кампания "Штурм Зоны 51" в "Фейсбуке" призвала людей одновременно ворваться на одноимённую базу ВВС США, расположенную на юге штата Невада, чтобы узнать, не скрывают ли американские власти правду об НЛО.

Соцсеть удалила страницу события, но потом извинилась и восстановила её.

Более 2 млн юзеров поставили согласие пойти на встречу, ещё 1,4 млн интересуются намеченным на 20-22 сентября мероприятием.

"Если мы побежим, как Наруто [сверхбыстрый герой аниме], мы сможем двигаться быстрее, чем их [военных] пули. Давайте посмотрим на инопланетян", - сказано в описании мероприятия.

Военным США пришлось совершенно серьезно уговаривать людей не идти на базу, поскольку многие юзеры соцсети восприняли призыв создателя мероприятия Мэтти Робертса слишком буквально.

"Это открытая тренировочная площадка для ВВС США, и мы рекомендуем никому не попадать в район, где мы обучаем американские вооруженные силы", - заявила представительница пресс-службы Военно-воздушных сил ещё в июле.

Ранее в Facebook утверждали, что удалили страницу, поскольку она "нарушала стандарты соцсети".

Сам Мэтти Робертс порадовался за восстановление мероприятия и признал, что не согласовал проведение фестиваля в пустыне рядом с базой для всех желающих.

"Последнее, чего я хочу - это чтобы кто-то пострадал и всё, что я сейчас пытаюсь сделать - это превратить вирусную шутку во что-то позитивное и весёлое, а также прибыльное для жителей сельской Невады. Сам я ни цента на этом не заработаю", - написал организатор в ответ на критику людей, которые не поняли шутку.

Зона 51 привлекала охотников за пришельцами и уфологов с самого момента создания базы.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption К невадской дороге №375 настолько приклеилось прозвище "инопланетное шоссе", что на трассе даже есть соответствующий знак

На площади в почти 13 тыс. кв. км проводился ряд маломощных ядерных испытаний, а также тестировались беспилотники-невидимки.

Городская легенда гласит, что именно в зоне хранятся остатки "космического корабля", будто бы упавшего близ города Розуэлл в июле 1947 года.

Несмотря на расследование инцидента ФБР в 1990-е, согласно которому в поле тогда упал метеозонд, который испытывали в рамках программы ВВС, конспираторы продолжают верить в НЛО в невадской пустыне.

В своей книге 2011 года писательница Анни Якобсен утверждала, что её источники назвали упавший объект "разработкой нацистов в форме диска", который будто бы направил на Штаты СССР по приказу Сталина.

Однако Зона 51 всё чаще становится объектом шуток и мемов: например, макияж певицы Арианны Гранде из недавнего видео сочли достаточно инопланетным, чтобы приписать ей посещение закрытого объекта.

"Арианна посещала Зону 51 в 2014 году, а мы правда не готовы это признать? Уау", - шутит пользователь @xyarianax.

Макияж вообще часто ставится во главу шуток про Зону.

То же можно сказать и про танцы.

"Штурм Зоны 51" - не единственная шуточно-конспирологическая кампания, взорвавшая интернет в июле: в Шотландии затейники позвали всех желающих всё-таки найти Лохнесское чудовище на дне озера.

Национальное королевское общество спасения на воде заранее предостерегло слишком серьёзно настроенных "следопытов", что поиски чудовища могут быть опасными, так как озеро очень глубокое.