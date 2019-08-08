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Когда на всепольскую олимпиаду детских пожарных дружин прибыла команда городка Мейсце-Оджаньске, состоящая из одних девочек, у организаторов возникли вопросы: профессия пожарного больше популярна среди мальчиков, они и преобладали во всех других командах.

На это представители делегации Оджаньске ответили организаторам, что мальчики в их городе просто не рождаются. "Ну, то есть вообще, и на протяжении вот уже десяти лет", - пояснили они, заметив недоумение в глазах членов оргкомитета.

Так этот странный факт стал достоянием польской общественности. В городок, который правильнее было бы называть деревней - в нем всего 96 домов, - потянулись местные журналисты и съемочные группы. А вскоре феноменом Мейсце-Оджаньске заинтересовались и зарубежные СМИ.

Газета New York Times посвятила новости (если так можно назвать статистическую аномалию с десятилетней историей) подробную статью. В ней рассказывается, что жители городка научились относиться к удивительному природному явлению философски и смирились с ним.

Правообладатель иллюстрации MDP i OSP Miejsce Odrzańskie Image caption На общенациональнй конкурс детских пожарных бригад в составе команды Мейсце-Оджаньске приехали одни девочки

По словам местных жителей, число новорожденных мальчиков в Мейсце-Оджаньске всегда было аномально низким. Старожилы рассказывают, что и раньше девушкам в поисках женихов часто приходилось отправляться в соседние города.

В последние же 10 лет ситуация и вовсе ухудшилась: мальчики не рождаются вообще. Мэр Чисека - более крупной административной единицы, в состав которой входит Мейсце-Оджаньске, Раймунд Фришко - пообещал награду местной паре, у которой родится мальчик.

"Пожарные, водители тракторов, глава управы - все женщины. Это в Мейсце-Оджаньске. Почти 10 лет здесь не рождаются мальчики. И это несмотря на обещанную награду от мэра" - "Твиттер" Михала Дзенински с радио ZET NEWS.

Что это за награда, не уточняется. Но в любом случае, пока она остается в руках мэра, который тем временем распорядился тщательно изучить местные архивные метрические книги, чтобы выяснить, как здесь обстояли дела с гендерным балансом в прошлом.

Результаты подтвердили слова старожилов - мальчиков здесь всегда было очень мало. Объяснения этому нет. Пока же, по словам Фришко, ему звонят врачи со всей Польши и делятся советами, что нужно делать, чтобы зачать мальчика.

Большинство из них сходятся во мнении, что дело в рационе, которого придерживаются местные жители, и рекомендуют включать в него больше продуктов, богатых кальцием.

Профессор Рафаль Плоски из департамента генетики Варшавского медицинского университета также считает, что нелишним было бы проверить жителей местечка на предмет родственных связей - возможно, очень дальних.

Вместе с тем он соглашается, что для понимания причин феномена необходимо изучать условия жизни в этом месте, в том числе и диету, которой придерживается местное население.

Возможно, впрочем, что никакого феномена нет.

Как и множество польских деревень, в последние годы Мейсце-Оджаньске стремительно пустеет. Сейчас в нем проживает всего 272 человека, хотя еще 70 лет назад местное население насчитывало 1200 жителей. За последние 10 лет здесь появилось на свет всего 12 младенцев. Может быть, тот факт, что все они девочки, вполне укладывается в нормальную статистическую погрешность?

"Не знаю, что у нас здесь не так с кальцием, - смеется мэр Фришко. - Но на крайний случай есть у меня еще один совет - из горных районов Польши: по тамошнему поверью, хочешь зачать мальчика - положи под кровать топор".