"Битлы" на "зебре". Культовой фотографии на Эбби-роуд стукнуло полвека

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Легендарному снимку "битлов" на Эбби-роуд - 50 лет. Автор одной из самых узнаваемых в мире фотографий Иэн Макмиллан сделал ее 8 августа 1969 года.

На снимке Джон Леннон, Ринго Старр, Пол Маккартни и Джордж Харрисон переходят улицу Эбби-роуд в районе Сент-Джонс-Вуд. Они идут к дому №3, где находится студия звукозаписи.

Впоследствии фото стало обложкой одноименного альбома, который вышел в свет в сентябре 1969 года. Фотографию для обложки альбома Abbey Road выбрал Пол Маккартни. Ему же принадлежала и сама идея обложки.

Фотографу Иэну Макмиллану отпустили на съемку всего 10 минут. Он сделал шесть дублей, балансируя на стремянке, пока "битлы "переходили улицу туда-сюда по "зебре". С фотографией связано много легенд, а сам пешеходный переход стал местом паломничества туристов, копирующих походку легендарной ливерпульской четверки.