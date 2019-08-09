Собиравший помет летучих мышей спелеолог застрял между камнями на четыре дня

Правообладатель иллюстрации Police handout Image caption Сум Бора оказался зажат между двумя скалами

В Камбодже спасли мужчину, который четыре дня не мог выбраться из пещеры, где собирал помет летучих мышей.

Неприятности Сум Боры начались в воскресенье, когда он попытался достать свой упавший фонарик, поскользнулся и оказался зажатым между двумя скалами, сообщила полиция провинции Баттамбанг.

28-летний мужчина отправился в пещеру без воды и пищи. Его нашли только во вторник.

Бору обнаружил его приятель, который часто отправлялся вместе с ним на поиски помета летучих мышей.

"Мы оба некрупные и легко можем пролезать в тесные щели. Мой друг сумел попасть в пещеру через другой лаз, чтобы добраться до меня", - рассказал Бора.

Операция по его спасению продолжалась 10 часов. В ней приняли участие 200 спасателей. Сум Бора сейчас восстанавливается в местной больнице.

"Я потерял надежду остаться в живых", - цитирует слова мужчины газета Khmer Times, отмечая, что он подумывал о самоубийстве, но не знал, как это сделать.

Правообладатель иллюстрации Police handout Image caption Премьер-министр страны распорядился провести спасательную операцию

Когда спасатели прибыли к пещере, им не удалось сразу же вызволить застрявшего мужчину, потому что вход в нее был слишком узким.

Для помощи в операции на вертолете был отправлен элитный отряд спасателей, и в среду Бору удалось вытащить после того, как была взорвана часть стены пещеры.

Правообладатель иллюстрации Police handout Image caption Бора проходит лечение от полученных травм в местной больнице

Жена Боры сообщила, что он получил травмы головы, колена и груди и пока остается в больнице. Она поблагодарила премьер-министра Камбоджи Хун Сена, который распорядился провести спасательную операцию и выделил семье пострадавшего 2500 долларов.

Местные власти распорядились закрыть доступ к горному комплексу, в котором находилась пещера, чтобы не допустить повторения подобных инцидентов.

Помет летучих мышей, называемый гуано, используют в качестве удобрения. В Камбодже - одной из беднейших стран Юго-Восточной Азии - он высоко ценится.