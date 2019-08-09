ЧП в аэропорту Манчестера: 100 пассажиров поместили в карантин из-за недомогания женщины
В аэропорту Манчестера самолет авиакомпании Flybe два часа продержали в карантине после того, как одна из пассажирок почувствовала недомогание.
Рейс BE3122 из Парижа прибыл в 10:25 по лондонскому времени, но пассажирам не дали покинуть самолет. Заболевшую пассажирку вывели из самолета врачи скорой помощи. По неподтвержденным данным, она прилетела из Сьерра-Леоне.
Как сообщает таблоид Mirror, женщина покинула деревню в африканской стране после того, как все местные жители испытали острое недомогание, и почувствовала себя плохо уже в самолете.
- Скандал вокруг лоукостера EasyJet: пассажирку засняли в кресле без спинки
- Компьютерный сбой в British Airways, десятки рейсов отменены
- Сверхзвуковой лайнер может не иметь окон
Представитель авиакомпании сообщил, что у пассажирки были симптомы желудочно-кишечного заболевания. Сообщается, что опасности для других пассажиров она не представляла.
Тем не менее самолет окружили машины спасательных служб, а пассажиров держали внутри около двух часов.
В Flybe объяснили, что не выпускали людей, чтобы собрать контактные данные всех 106 пассажиров, находившихся на борту на случай, если все-таки понадобится необходимость с ними связаться.
"Flybe приносит искренние извинения пассажирам за задержку после приземления, которая повлияла на их планы, и за доставленные неудобства. Но здоровье и благополучие пассажиров и экипажа всегда остаются главным приоритетом", - добавил он.
Местная служба скорой помощи сообщила, что к месту происшествия отправилась специализированная бригада. "В 10:12 мы получили сигнал из аэропорта Манчестера о заболевшем пассажире. Пациент был госпитализирован", - цитирует сообщение службы Liverpool Echo.
Один из пассажиров опубликовал в "Твиттере" фотографию из самолета, написав, что он не может покинуть авиалайнер.
"Мы провели оценку степени риска и можем подтвердить, что риск заражения других пассажиров крайне низок. Мы следовали утвержденным межведомственным процедурам и планам, которые иногда в качестве меры предосторожности подразумевают сбор информации о пассажирах. Все другие пассажиры продолжили свой путь", - говорится в заявлении Службы здравоохранения Англии.