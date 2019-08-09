Правообладатель иллюстрации @NicholasVisuals Image caption У самолета дежурили полиция и скорая помощь

В аэропорту Манчестера самолет авиакомпании Flybe два часа продержали в карантине после того, как одна из пассажирок почувствовала недомогание.

Рейс BE3122 из Парижа прибыл в 10:25 по лондонскому времени, но пассажирам не дали покинуть самолет. Заболевшую пассажирку вывели из самолета врачи скорой помощи. По неподтвержденным данным, она прилетела из Сьерра-Леоне.

Как сообщает таблоид Mirror, женщина покинула деревню в африканской стране после того, как все местные жители испытали острое недомогание, и почувствовала себя плохо уже в самолете.

Представитель авиакомпании сообщил, что у пассажирки были симптомы желудочно-кишечного заболевания. Сообщается, что опасности для других пассажиров она не представляла.

Тем не менее самолет окружили машины спасательных служб, а пассажиров держали внутри около двух часов.

Media playback is unsupported on your device Самолет сел на дорогу и был остановлен полицией

В Flybe объяснили, что не выпускали людей, чтобы собрать контактные данные всех 106 пассажиров, находившихся на борту на случай, если все-таки понадобится необходимость с ними связаться.

"Flybe приносит искренние извинения пассажирам за задержку после приземления, которая повлияла на их планы, и за доставленные неудобства. Но здоровье и благополучие пассажиров и экипажа всегда остаются главным приоритетом", - добавил он.

Местная служба скорой помощи сообщила, что к месту происшествия отправилась специализированная бригада. "В 10:12 мы получили сигнал из аэропорта Манчестера о заболевшем пассажире. Пациент был госпитализирован", - цитирует сообщение службы Liverpool Echo.

Один из пассажиров опубликовал в "Твиттере" фотографию из самолета, написав, что он не может покинуть авиалайнер.

"Мы провели оценку степени риска и можем подтвердить, что риск заражения других пассажиров крайне низок. Мы следовали утвержденным межведомственным процедурам и планам, которые иногда в качестве меры предосторожности подразумевают сбор информации о пассажирах. Все другие пассажиры продолжили свой путь", - говорится в заявлении Службы здравоохранения Англии.