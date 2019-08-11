Что показывало российское телевидение во время многотысячного митинга в Москве

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В субботу в Москве прошел самый многочисленный оппозиционный митинг с 2011 года. После согласованного с властями мероприятия часть протестующих отправилась к администрации президента, были задержаны более 200 человек. Вот что показывали в это время федеральные телеканалы.

В 14:00, в момент начала акции, по Первому каналу транслировали шестичасовой марафон передач с участием Михаила Боярского, посвящённый семидесятилетию артиста.

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Митинг за свободные выборы на проспекте Сахарова собрал десятки тысяч людей - около 60 тысяч, по данным "Белого счетчика" и 20 тысяч, по информации МВД.

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На "России 1" показывали художественный фильм "Закон сохранения любви".

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Правообладатель иллюстрации Sergei Savostyanov/TASS Image caption В последний раз более высокую численность посетителей оппозиционной акции полиция зафиксировала на митинге 24 декабря 2011 года на том же проспекте Сахарова.

А на НТВ начиналась программа "Своя игра".

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В 16:00, когда официальная часть протестной акции подошла к концу, на НТВ вышел выпуск новостей, начинающийся с пожара на складе боеприпасов в Красноярском крае.

Второй сюжет был посвящён взрыву на военной базе в Архангельской области, а третий - серии ДТП в Москве. Закончился выпуск сюжетом о тюремном футбольном матче с участием заключённых футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина. После новостей началась передача "Следствие вели…"

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Впервые о митинге рассказал новостной телеканал "Россия 24" в двадцатисекундном сюжете, транслировавшемся в 16:06. По словам ведущей, на завершившийся митинг пришло 20 тысяч человек, "при этом нарушений правопорядка зафиксировано не было".

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Сюжету о митинге предшествовали репортажи о пожаре на военном объекте в Архангельской области, поздравлении Дмитрия Медведева в адрес украинского политика Виктора Медведчука, ДТП в Курганской области, а также об авиашоу в рамках Армейских международных игр "АрМИ-2019".

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К 16:40 со сцены объявили, что митинг завершён. На Первом канале продолжался марафон передач с Боярским.

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На "России 1" показывали уже другой фильм: "Злая судьба".

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К 18:00 стало известно о многочисленных задержаниях людей, продолжавших протестовать в центре Москвы. На Первом канале в этот момент начинался выпуск "Кто хочет стать миллионером" с участием Михаила Боярского.

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На России 1 продолжался фильм "Злая судьба", а на НТВ - передача "Следствие вели…"

Впервые на главных каналах о митинге сказали в 19:07, в вечернем выпуске новостей на НТВ. Затем, в 20:45, сюжет вышел на "России 1", а в 21:10 - на Первом канале. Из трёх каналов, только "Россия 1" вынесла сюжет о митинге в заголовки своего новостного выпуска.