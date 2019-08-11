Премьеру фильма об охоте либералов на сторонников Трампа отменили

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Одну из главных ролей в "Охоте" исполнила Хилари Суонк

Кинокомпания Universal Pictures отменила выход фильма "Охота" в свете недавних случаев массовой стрельбы в США и критики со стороны американского президента Дональда Трампа.

По сюжету "Охоты", либералы из "элиты" охотятся на "кучку отвратительных людей" (именно такое выражение использовала Хиллари Клинтон в отношении некоторых сторонников Трампа во время президентской кампании 2016 года) и убивают их ради развлечения.

В качестве жертв они выбирают тех, кто выступает против абортов или придерживается расистских взглядов. Фильм был заявлен как сатирический, но с таким определением согласились не все.

Из-за массовой стрельбы в Эль-Пасо и Дэйтоне рекламная кампания картины была приостановлена. Теперь в Universal Pictures отменили премьеру, запланированную на 27 сентября.

"Мы понимаем, что сейчас не то время, чтобы выпускать это фильм", - говорится в заявлении студии. На запросы журналистов в Universal Pictures не ответили.

Сценарий "Охоты" призван отражать разобщенность, сложившуюся в американской политике.

Один из трейлеров картины был снят с эфира телеканала ESPN, потому что он, как сообщается, начинался со звуков, напоминающих систему оповещения в чрезвычайных ситуациях.

Трамп выразил свое мнение о картине в "Твиттере", не упоминая ее названия.

Он написал: "Выходящий на экраны фильм направлен на разжигание и создание хаоса. Они сами провоцируют насилие, а потом пытаются обвинить других. Они истинные расисты и влияют негативно на страну!"