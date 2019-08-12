"Независимый Гонконг": как Versace и другие модные бренды злили Китай
Модный бренд Versace стал еще одной компанией, которая села в лужу в Китае. Всё дело - в ошибке на майке, но Versace такие не одни.
На новой футболке Versace Гонконг и Макао были выделены как независимые государства, хотя уже в течение 20 лет они являются специальными административными районами КНР с частичной автономией.
В Пекине заговорили о "подрыве суверенитета Китая" со стороны бренда.
Шквал критики привел к тому, что компании пришлось извиняться.
На белых футболках были напечатаны пары "город-страна" на английском: например, на ней есть "Милан - Италия" или "Лондон - Британия".
Так и возникли "Гонконг - Гонконг" и "Макао - Макао", в последнем случае - сразу с двумя возможными орфографиями.
Это не единственная ошибка на принте футболки: Брюссель, который в английском транскрибируется как Brussels, в скандальной партии одежды некорректно обозначили Brusells.
Китай теперь всё пристальнее следит, чтобы у международных компаний не создавалось впечатления, будто Гонконг - отдельное государство, особенно в связи с продолжающимися там всё лето протестами.
В одной из крупнейших китайских соцсетей Weibo появился пост на китайском языке от бренда с извинениями за ошибку: там сказано, что всю партию этих футболок уничтожили 24 июля.
Помимо этого креативный директор бренда Донателла Версаче лично извинилась у себя в "Инстаграме".
"Мне очень жаль, что наша компания допустила ошибку, которая сейчас обсуждается в различных соцсетях. Я никогда не хотела проявлять неуважение к суверенитету Китая, поэтому хочу лично извиниться за подобную неточность и любое беспокойство, которые это могло вызвать", - написала Донателла.
Против компании выступила китайская актриса Ян Ми, которая сама стала амбассадором Versace всего два месяца назад. Теперь она заявила о желании расторгнуть отношения с брендом.
"Территориальная целостность и суверенитет Китая священны и нерушимы во все времена", - отметила в своем пресс-релизе студия Jiaxing Media, представляющая интересы актрисы.
Хэштег #ЯнМиПересталаРаботатьСVersace к утру понедельника набрал 860 млн просмотров на Weibo к утру понедельника.
Тайвань на карте
Чувства жителей и руководства КНР можно задеть не только Гонконгом или Макао: Пекин также считает своей территорией Тайвань, который не контролирует.
Кроме Versace в Китае за последнюю неделю вызвали скандал и бренд одежды Coach, и компания Givenchy.
Амбассадор Coach в Китае, модель Лю Вэнь написала у себя в Weibo, что разорвала контракт по причине того, что у бренда была футболка, где Тайвань значился отдельной страной.
"Простите, что оскорбила вас необдуманным выбором бренда!" - написала она в посте, собравшем сотни тысяч лайков.
В Coach заявили, что исправили ошибку еще в прошлом году, и также принесли извинения.
Независимо от Ян Ми и Лю Вэнь участник китайского бойз-бенда TFBoys Джексон И прекратил деловые отношения с Givenchy после того, как на одной из рубашек бренда аналогичным образом оказались подписаны Гонконг и Тайвань.
Представителям Givenchy также пришлось приносить извинения.
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Ритейлер Gap ранее извинился за продажу футболок, которые, по его словам, показали неправильную карту Китая - как вы уже догадались, без Тайваня.
Аналогично пришлось публично оправдываться сети отелей Marriott и американской авиакомпании Delta Airlines в прошлом году.
Кроссовки и Далай-лама
В конце июня подобные проблемы возникли и у производителя обуви Nike: компании даже пришлось приостановить продажу некоторых моделей своих кроссовок в Китае.
Волну возмущения китайцев породил сотрудничающий с компанией японский модельер Дзюн Такахаси, когда высказался в "Инстаграме" в поддержку протестов в Гонконге.
Тогда Nike не только извинился, но и отозвал из продажи в КНР кроссовки, модели которых созданы при участии Такахаси.
В прошлом году производитель автомобилей Mercedes-Benz дважды извинялся перед покупателями в Китае за то, что в одном из его постов в "Инстаграме" появилась цитата Далай-ламы, которого китайские власти считают сепаратистом.
Канноли палочками
Однако не все провалы западных компаний на китайском рынке касаются политических вопросов.
В ноябре дом моды Dolce & Gabbana оскандалился почти накануне презентации фэшн-шоу в Шанхае. И всё из-за рекламы с китаянкой, пытающейся палочками съесть неожиданно крупный сицилийский десерт канноли.
"Что, слишком большой для тебя?" - говорил в ролике мужской голос по-китайски.
Промо-ролик в результате удалили со всех страниц легендарной итальянской марки в соцсетях.
Затем в сети появился скриншот личной переписки сооснователя марки Стефано Габбаны с пользовательницей соцсети "Инстаграм" Микаэлой Трановой. Дизайнер написал, что впредь будет во всех интервью называть Китай "страной [пять эмодзи с фекалиями]".
Габбана попытался оправдаться, что его аккаунт взломали, но не все поверили искренности его слов, учитывая скандальную репутацию модельера.
Представители Dolce & Gabbana официально извинились, подчеркнув, что с полным уважением относятся к китайскому народу.
Впрочем, у итальянского бренда был ещё один "китайский промах": в апреле 2017 года дом моды разместил в своем аккаунте в Weibo фотографии, на которых модели в одежде и аксессуарах D&G позировали рядом с весьма скромно одетыми людьми в самых бедных районах Пекина.
Фотографии подверглись критике за эксплуатацию стереотипов и устаревшего представления о Китае как об отсталой и бедной стране.