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Модный бренд Versace стал еще одной компанией, которая села в лужу в Китае. Всё дело - в ошибке на майке, но Versace такие не одни.

На новой футболке Versace Гонконг и Макао были выделены как независимые государства, хотя уже в течение 20 лет они являются специальными административными районами КНР с частичной автономией.

В Пекине заговорили о "подрыве суверенитета Китая" со стороны бренда.

Шквал критики привел к тому, что компании пришлось извиняться.

На белых футболках были напечатаны пары "город-страна" на английском: например, на ней есть "Милан - Италия" или "Лондон - Британия".

Так и возникли "Гонконг - Гонконг" и "Макао - Макао", в последнем случае - сразу с двумя возможными орфографиями.

Это не единственная ошибка на принте футболки: Брюссель, который в английском транскрибируется как Brussels, в скандальной партии одежды некорректно обозначили Brusells.

Китай теперь всё пристальнее следит, чтобы у международных компаний не создавалось впечатления, будто Гонконг - отдельное государство, особенно в связи с продолжающимися там всё лето протестами.

В одной из крупнейших китайских соцсетей Weibo появился пост на китайском языке от бренда с извинениями за ошибку: там сказано, что всю партию этих футболок уничтожили 24 июля.

Помимо этого креативный директор бренда Донателла Версаче лично извинилась у себя в "Инстаграме".

"Мне очень жаль, что наша компания допустила ошибку, которая сейчас обсуждается в различных соцсетях. Я никогда не хотела проявлять неуважение к суверенитету Китая, поэтому хочу лично извиниться за подобную неточность и любое беспокойство, которые это могло вызвать", - написала Донателла.

Против компании выступила китайская актриса Ян Ми, которая сама стала амбассадором Versace всего два месяца назад. Теперь она заявила о желании расторгнуть отношения с брендом.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Актриса Ян Ми разорвала связи с Versace

"Территориальная целостность и суверенитет Китая священны и нерушимы во все времена", - отметила в своем пресс-релизе студия Jiaxing Media, представляющая интересы актрисы.

Хэштег #ЯнМиПересталаРаботатьСVersace к утру понедельника набрал 860 млн просмотров на Weibo к утру понедельника.

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Тайвань на карте

Чувства жителей и руководства КНР можно задеть не только Гонконгом или Макао: Пекин также считает своей территорией Тайвань, который не контролирует.

Кроме Versace в Китае за последнюю неделю вызвали скандал и бренд одежды Coach, и компания Givenchy.

Амбассадор Coach в Китае, модель Лю Вэнь написала у себя в Weibo, что разорвала контракт по причине того, что у бренда была футболка, где Тайвань значился отдельной страной.

Правообладатель иллюстрации SIPA Asia Image caption Лю Вэнь извинилась перед соотечественниками

"Простите, что оскорбила вас необдуманным выбором бренда!" - написала она в посте, собравшем сотни тысяч лайков.

В Coach заявили, что исправили ошибку еще в прошлом году, и также принесли извинения.

Независимо от Ян Ми и Лю Вэнь участник китайского бойз-бенда TFBoys Джексон И прекратил деловые отношения с Givenchy после того, как на одной из рубашек бренда аналогичным образом оказались подписаны Гонконг и Тайвань.

Представителям Givenchy также пришлось приносить извинения.

Ритейлер Gap ранее извинился за продажу футболок, которые, по его словам, показали неправильную карту Китая - как вы уже догадались, без Тайваня.

Аналогично пришлось публично оправдываться сети отелей Marriott и американской авиакомпании Delta Airlines в прошлом году.

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Кроссовки и Далай-лама

В конце июня подобные проблемы возникли и у производителя обуви Nike: компании даже пришлось приостановить продажу некоторых моделей своих кроссовок в Китае.

Волну возмущения китайцев породил сотрудничающий с компанией японский модельер Дзюн Такахаси, когда высказался в "Инстаграме" в поддержку протестов в Гонконге.

Тогда Nike не только извинился, но и отозвал из продажи в КНР кроссовки, модели которых созданы при участии Такахаси.

В прошлом году производитель автомобилей Mercedes-Benz дважды извинялся перед покупателями в Китае за то, что в одном из его постов в "Инстаграме" появилась цитата Далай-ламы, которого китайские власти считают сепаратистом.

Канноли палочками

Однако не все провалы западных компаний на китайском рынке касаются политических вопросов.

В ноябре дом моды Dolce & Gabbana оскандалился почти накануне презентации фэшн-шоу в Шанхае. И всё из-за рекламы с китаянкой, пытающейся палочками съесть неожиданно крупный сицилийский десерт канноли.

"Что, слишком большой для тебя?" - говорил в ролике мужской голос по-китайски.

Промо-ролик в результате удалили со всех страниц легендарной итальянской марки в соцсетях.

Затем в сети появился скриншот личной переписки сооснователя марки Стефано Габбаны с пользовательницей соцсети "Инстаграм" Микаэлой Трановой. Дизайнер написал, что впредь будет во всех интервью называть Китай "страной [пять эмодзи с фекалиями]".

Габбана попытался оправдаться, что его аккаунт взломали, но не все поверили искренности его слов, учитывая скандальную репутацию модельера.

Представители Dolce & Gabbana официально извинились, подчеркнув, что с полным уважением относятся к китайскому народу.

Впрочем, у итальянского бренда был ещё один "китайский промах": в апреле 2017 года дом моды разместил в своем аккаунте в Weibo фотографии, на которых модели в одежде и аксессуарах D&G позировали рядом с весьма скромно одетыми людьми в самых бедных районах Пекина.

Фотографии подверглись критике за эксплуатацию стереотипов и устаревшего представления о Китае как об отсталой и бедной стране.