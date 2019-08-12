Правообладатель иллюстрации Olaf Wagner/ullstein bild via Getty Images Image caption Улица Курфюрстенштрассе считается основным местом обитания "жриц любви" в Берлине

Многое повидавший за свою историю берлинский аэропорт Темпельхоф, возможно, вскоре будет принимать не самолеты, а мужчин, желающих воспользоваться услугами проституток в салоне собственного автомобиля.

С таким предложением выступил мэр берлинского округа Митте Стефан фон Дассель. Чиновник, представляющий партию зеленых, намерен бороться с проституцией на улице Курфюрстенштрассе. Она считается основным местом обитания "жриц любви" в Берлине, чем-то напоминая квартал красных фонарей в Амстердаме.

Местные жители уже давно призывают власти повлиять на ситуацию.

"Местные жители и представители бизнеса на протяжении многих лет призывают запретить уличную проституцию", - говорится в заявлении мэра округа.

Отмечается, что городской сенат отказывается вводить ограничения на этот род занятий, поскольку опасается ухудшения общей ситуации.

По словам мэра, на Курфюрстенштрассе клиенты стремятся получить сексуальные услуги по такой низкой цене, что проститутки вынуждены обслуживать максимальное число людей, чтобы получить минимальный доход.

Также он отмечает, что большинство секс-работниц - это приезжие из Восточной и Юго-Восточной Европы.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Аэропорт Темпельхоф закрылся в 2008 году

Фон Дассель полагает, что запрет проституции на Курфюрстенштрассе и ее перенос в район бывшего аэропорта обезопасит секс-работниц. Он предлагает построить там комплекс, который будет включать в себя небольшие крытые боксы, в которые клиенты смогут заезжать в своих автомобилях.

Не все поддерживают это начинание. Местная жительница Сара Тиба рассказала CNN, что проституция всегда была неотъемлемой частью Берлина.

"Мне кажется, ее переносят в место, где она будет создавать меньше неудобств для богатых. Пусть уж лучше они стоят на углах улиц, чем будут в условиях, где их не видно. Мужчин, которые к ним приходили, было прекрасно видно, поэтому было ощущение контроля. Но, когда женщины станут не видны, возможно, это скажется на их безопасности", - полагает она.

Правообладатель иллюстрации HENNING KAISER/AFP/Getty Image Image caption За образец планируется взять комплекс в Кельне, открытый в 2001 году

Боксы для секса впервые появились в голландском Утрехте в середине 1980-х годов, после чего они начали открываться и в других европейских городах.

Подобный комплекс появился в немецком городе Кельне в 2001 году, а впоследствии в Эссене, Бонне и Цюрихе. Они отличаются высокими мерами безопасности, включая камеры наблюдения на территории и "кнопки паники" в каждом боксе.