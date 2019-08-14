Холодная зима в Австралии: кенгуру резвятся в снегу

Media playback is unsupported on your device Кажется, обитающим в Южном Новом Уэльсе кенгуру нравится скакать по только что выпавшему снегу

На юго-востоке Австралии выпал снег - редкое для этого региона погодное явление. В социальных сетях быстро набрало популярность видео, на котором запечатлены кенгуру, резвящиеся на заснеженном пастбище в Новом Южном Уэльсе.

Автор ролика - пользователь "Твиттера" Стивен Гренфелл - заснял прыгающих по пастбищу кенгуру, проезжая на машине во время снегопада.

"Такое не каждый день увидишь в Австралии. Кенгуру в снегу", - заметил автор ролика.

В комментариях к ролику один из пользователей соцсети, житель австралийского Мельбурна, опубликовал фотографию кенгуру, прыгающих по заснеженному полю для гольфа.

Обычно зима в Юго-Восточной Австралии похожа на зиму на средиземноморских курортах Франции и Испании.

Днем температура воздуха в этом регионе обычно - 15-23 градуса по Цельсию, осадков мало, температура воды в океане - около 18 градусов.

По данным метеорологов, эта зима стала одной из самых холодных в Австралии за последние годы.

Как пишут местные СМИ, в столице страны Канберре впервые футбольный матч прошел во время снегопада.

В районе Сиднея из-за снегопада были перекрыты некоторые дороги. Также из-за снегопадов без электричества остались порядка 10 тысяч домов на юге страны. В некоторых аэропортах из-за плохой видимости были отменены и задержаны авиарейсы.

В прошлом году восточные районы страны зимой пострадали от сильной засухи - тогда поля превратились в выжженную солнцем землю. Спустя год последствия прошлогодней засухи еще не преодолены.