Правообладатель иллюстрации The Royal Mint/PA Media Image caption На одной из монет Паддингтон позирует на фоне лондонского Тауэра

В Британии появилась монета достоинством 50 пенсов нового дизайна - с медвежонком Паддингтоном. Это небольшая сумма (около 40 рублей), и ее, вероятно, не хватит, даже чтобы купить себе небольшую банку меда или джема.

Королевский монетный двор выпустил два вида монеты с популярным детским героем - с видами Тауэра и собора Святого Павла.

Во вторник они появились в Музее монетного двора в шотландском городе Ллантрисант. В ближайшее время монета поступит в обращение.

Выпуск монеты посвящен 60-летию появления мишки Паддингтона.

Первая книга о Паддингтоне была выпущена в октябре 1958 года, а истории его приключений стали настоящей классикой детской литературы.

В прошлом году монетный двор уже чеканил 50-пенсовые монеты с изображением медвежонка. На них были изображены другие лондонские достопримечательности - вокзал Паддингтон, в честь которого был назван книжный герой, и стражники у Букингемского дворца.

Теперь этот список пополнился еще двумя популярными лондонскими местами.

Правообладатель иллюстрации The Royal Mint/PA Media Image caption На другой монете медвежонок снимает шляпу на фоне собора Святого Павла

"В прошлом году монеты с горячо любимым медвежонком пользовались огромной популярностью, и мы решили, что приключения Паддингтона в Лондоне на британских монетах должны продолжаться, - говорит сотрудник монетного двора Никола Хоуэлл. - Медвежонок Паддингтон стал неотъемлемой частью британской популярной культуры, и его любят люди разных возрастов, которые, несомненно, будут высматривать его среди сдачи".

Помимо Паддингтона монеты в 50 пенсов бывают и других дизайнов. В этом году на них появлялись детский персонаж книг Груффало, а в честь Стивена Хокинга была выпущена монета с черной дырой.

Монеты с Паддингтоном вскоре поступят в обращение, однако монетный двор также выпустит ограниченную серию монет для коллекционеров. Один такой экземпляр обойдется в 10 фунтов (785 рублей), а золотая монета будет стоить 850 фунтов (67 тыс. рублей).

Понятно, что, купив такую дорогую монету, родители сопроводят ее запиской: "Пожалуйста, позаботься об этой монете" (аналогичная записка была у Паддингтона в начале его приключений).