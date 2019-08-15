Правообладатель иллюстрации British Heart Foundation Image caption "Море клеток"

На фотоконкурсе "Отражения исследований", который проводит Британский фонд по борьбе с сердечными заболеваниями (BHF), в этом году лучшей была признана красочная фотография клеток кровеносных сосудов.

На конкурс отбираются лучшие снимки, относящиеся к исследованию болезней сердца и системы кровообращения и объединяющие науку и искусство.

Победившая на конкурсе фотография называется "Море клеток". Это увеличенное изображение гладкомышечных клеток, которые покрывают кровеносные сосуды мышей. Цвета отображают различные белки.

Снимок был получен во время исследований Ионы Кутбертсон, которая проходит обучение в аспирантуре Кембриджского университета.

Кутбертсон изучает, чем обуславливается быстрый рост редких типов гладкомышечных клеток в стенках артерий после травмы. Ее исследования касаются таких заболеваний как атеросклероз, когда внутри артерий накапливаются жирные вещества и повышается риск инсульта и сердечного приступа.

"Победившему снимку удалось запечатлеть захватывающую драму, происходящую на клеточном уровне", - сказал член жюри Джон О'Ши из лондонской научной галереи.

"Благодаря опыту и воображению ученых, чьи работы были отобраны для конкурса, мы по-новому видим удивительные жизненные процессы", - добавил он.

Работа-финалист: "Формирование сердца", автор Ричард Тайсер

Правообладатель иллюстрации British Heart Foundation

Снимок Ричарда Тайсера, аспиранта Оксфордского университета, показывает формирование сердца в развивающемся эмбрионе мыши.

Клетки сердца отображены красным цветом. В период раннего развития сердце напоминает полумесяц.

Лучшая работа по мнению жертвователей BHF: "Сердце и ствол мозга", авторы Шерил Тэн, Мариям Алшарки, Уинок Лапидэйр, Мариан Бертанолли и Адам Левандовски.

Правообладатель иллюстрации British Heart Foundation

Эта фотография - результат работы пяти исследователей из медицинского факультета Рэдклиффа в Оксфордском университете.

Изображение показывает взаимодействие между сердцем и мозгом. Цвета показывают различные методы визуализации, в том числе: магнитно-резонансную томографию сердца и головного мозга, ультразвуковую томографию сердца и флуоресцентную визуализацию сердца и сосудов.

"Прилив крови к голове", авторы Майкл Дрозд и Николь Ватт, университет Лидса

Правообладатель иллюстрации British Heart Foundation

Сложная сеть кровеносных сосудов в мозге мыши.

"Сияние в сердце", авторы Александр Флетчер и Николас Спат, Университет Эдинбурга

Правообладатель иллюстрации British Heart Foundation

Это видимое снизу изображение сердца с яркой "кнопкой" в центре - металлический клапан, который заменил естественный клапан сердца пациента.

"Сияние" является областью высокой активности, указывающей на то, что новый клапан инфицирован.

"Перицит цветения", автор Элиза Аволио, Бристольский университет

Правообладатель иллюстрации British Heart Foundation

Изображение показывает клетки, называемые перицитами, которые окружают и поддерживают наши кровеносные сосуды, чтобы сделать их сильнее.

"Радуга гематоэнцефалитического барьера", автор Агне Стадулайте, Университет Эдинбурга

Правообладатель иллюстрации British Heart Foundation

Эти цвета показывают разные клетки мозжечка в мозге мыши.

Астроциты (зеленые) это клетки, отвечающие за взаимоотношения между нейронами и кровеносными сосудами. Транслокаторный белок TSPO (красный) это белок, связанный с выработкой стероидов.

"Прекращение жизнеобеспечения сердца", автор Майри Бриттан, Университет Эдинбурга

Правообладатель иллюстрации British Heart Foundation

Изображение показывает сеть кровеносных сосудов в сердце мыши на ранних стадиях после сердечного приступа.

Сеть сосудов резко останавливается на краю поврежденной сердечной мышцы (слева направо).

"Объединенные цвета миоцитов", авторы Габор Фолдес, Вирпи Талман, Гарри Хартли, Имперский колледж Лондона

Правообладатель иллюстрации British Heart Foundation

Это изображение показывает клетки сердечной мышцы человека, полученные из стволовых клеток. Цвета показывают разные фазы жизненного цикла клетки.

Эта красочная система используется для разработки новых методов лечения, которые могут помочь сердцу восстановиться после травмы, такой как сердечный приступ.

"Изменяющие жизнь водоросли", авторы Ашиш Патель, Франческа Людвински, Суван Джаясингхе и Биджан Модарай, Королевский колледж Лондона и Имперский колледж Лондона

Правообладатель иллюстрации British Heart Foundation

Здесь мы видим человеческие моноциты - тип белых кровяных клеток, которые были помещены в бурые водоросли.

Инъекция этих капсул в ноги людям с сильно ограниченным кровотоком может способствовать образованию новых кровеносных сосудов и восстановлению кровотока в поврежденных областях.

Это лечение на основе водорослей может снизить число ампутаций у людей с критической ишемией конечностей, когда приток крови к ногам сильно ограничен.

"Природные строительные материалы", автор Фрейзер Макрей, Университет Лидса

Правообладатель иллюстрации British Heart Foundation

Это изображение показывает внутреннюю структуру сгустка крови. Сгустки крови сжимаются, уплотняя эритроциты в многогранные формы, и заставляя белок, называемый фибрин (желтый), образовывать промежутки между ними.

Это создает непроницаемый сгусток, идеально подходящий для предотвращения кровотечения. Но многие заболевания, такие как сердечные приступы и инсульты, случаются из-за образования закупоривающих сгустков крови (тромбов), которые затрудняют доступ крови к сердцу и мозгу.

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