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Экипаж самолёта Airbus A321 "Уральских авиалиний", севшего в кукурузном поле сразу после вылета из подмосковного аэропорта Жуковский, восхитил соцсети. Пользователи называют пилотов героями.

Комментаторов впечатлило не только то, что все 224 пассажира и семь членов экипажа выжили, но и то, что обошлось без тяжелых травм: за помощью врачей, по уточненным данным, обратились 74 человека, лишь одному из них потребовалась госпитализация - женщина получила ушиб поясничного отдела позвоночника.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев похвалил экипаж самолета, перечислив весь его состав.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев также поблагодарил пилотов за спасенные жизни.

Капитан воздушного судна 41-летний екатеринбуржец Дамир Юсупов заслужил особое восхищение пользователей.

Юсупов стал пилотом "Уральских авиалиний" в 2013 году после окончания Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации. Как сообщают СМИ, до 33 лет он работал юристом в администрации Сызрани, однако с детства мечтал об авиации и в какой-то момент решил осуществить свою давнюю мечту.

Второй пилот - 23-летний Георгий Мурзин. Известно, что он также окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации и работает в "Уральских авиалиниях" с 2018 года. В авиацию Мурзин пошел по стопам своих родителей, которые работают бортпроводниками.

Мужественное поведение пилотов впечатлило не только их коллег-летчиков и пассажиров лайнера, но и футболистов клуба "Урал", которые решили преподнести экипажу подарок.

Восхищение действиями пилотов выразили и многие знаменитости, в том числе певица Ольга Бузова, телеведущий Максим Галкин и блогер Юрий Дудь.

Одной из популярнейших фотожаб стала переделка афиши фильма с Томом Хэнксом "Чудо на Гудзоне", посвящённого посадке лайнера на реку Гудзон в 2009 году. Обстоятельства того авиапроисшествия оказались схожи с подмосковным ЧП - сразу после взлета из аэропорта Нью-Йорка в двигатель попали птицы.

В нью-йоркском случае экипаж и все пассажиры также выжили. Авторы коллажа заменили название ленты на "Чудо на Кукурузоне".