"Чудо на кукурузоне": соцсети чествуют пилотов A321 "Уральских авиалиний"
Экипаж самолёта Airbus A321 "Уральских авиалиний", севшего в кукурузном поле сразу после вылета из подмосковного аэропорта Жуковский, восхитил соцсети. Пользователи называют пилотов героями.
Комментаторов впечатлило не только то, что все 224 пассажира и семь членов экипажа выжили, но и то, что обошлось без тяжелых травм: за помощью врачей, по уточненным данным, обратились 74 человека, лишь одному из них потребовалась госпитализация - женщина получила ушиб поясничного отдела позвоночника.
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев похвалил экипаж самолета, перечислив весь его состав.
Глава Подмосковья Андрей Воробьев также поблагодарил пилотов за спасенные жизни.
Капитан воздушного судна 41-летний екатеринбуржец Дамир Юсупов заслужил особое восхищение пользователей.
Юсупов стал пилотом "Уральских авиалиний" в 2013 году после окончания Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации. Как сообщают СМИ, до 33 лет он работал юристом в администрации Сызрани, однако с детства мечтал об авиации и в какой-то момент решил осуществить свою давнюю мечту.
Второй пилот - 23-летний Георгий Мурзин. Известно, что он также окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации и работает в "Уральских авиалиниях" с 2018 года. В авиацию Мурзин пошел по стопам своих родителей, которые работают бортпроводниками.
Мужественное поведение пилотов впечатлило не только их коллег-летчиков и пассажиров лайнера, но и футболистов клуба "Урал", которые решили преподнести экипажу подарок.
Восхищение действиями пилотов выразили и многие знаменитости, в том числе певица Ольга Бузова, телеведущий Максим Галкин и блогер Юрий Дудь.
Одной из популярнейших фотожаб стала переделка афиши фильма с Томом Хэнксом "Чудо на Гудзоне", посвящённого посадке лайнера на реку Гудзон в 2009 году. Обстоятельства того авиапроисшествия оказались схожи с подмосковным ЧП - сразу после взлета из аэропорта Нью-Йорка в двигатель попали птицы.
В нью-йоркском случае экипаж и все пассажиры также выжили. Авторы коллажа заменили название ленты на "Чудо на Кукурузоне".