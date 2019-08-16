В общественных туалетах в Уэльсе установят систему "анти-секс"

  • 16 августа 2019
Городской совет Порткола недавно представил планы по новым туалетам Правообладатель иллюстрации RSC Architect
Image caption Городской совет Порткола недавно представил планы по новым туалетам

Муниципалитет прибрежного валлийского города Порткол готовится установить в городе общественные туалеты, противодействующие попыткам заняться сексом или употребить наркотики.

Один из вариантов технического решения этой задачи - оснастить кабинки полом, чувствительным к весу, чтобы туда мог зайти только один человек.

Еще один вариант - система, реагирующая на резкие движения. При активации она будет направлять на людей струи воды, распахивать двери в кабинку и включать сирену.

Чтобы кабинки не занимали бездомные, предлагается ограничить время посещения туалета, для борьбы с курильщиками в кабинках установят спринклеры, а стены туалетов сделают вандалоустойчивыми - на них не будут удерживаться граффити.

Правообладатель иллюстрации Porthcawl Town Council
Image caption Сейчас большинство общественных туалетов города выглядит так

В планировочных документах указано, что постройка шести туалетов обойдется в 170 тысяч фунтов. Муниципалитет Порткола профинансирует большую часть проекта, предоставив 135 тысяч. Остальное предоставит совет близлежащего города Бридженд.

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