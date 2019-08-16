В общественных туалетах в Уэльсе установят систему "анти-секс"

Правообладатель иллюстрации RSC Architect Image caption Городской совет Порткола недавно представил планы по новым туалетам

Муниципалитет прибрежного валлийского города Порткол готовится установить в городе общественные туалеты, противодействующие попыткам заняться сексом или употребить наркотики.

Один из вариантов технического решения этой задачи - оснастить кабинки полом, чувствительным к весу, чтобы туда мог зайти только один человек.

Еще один вариант - система, реагирующая на резкие движения. При активации она будет направлять на людей струи воды, распахивать двери в кабинку и включать сирену.

Чтобы кабинки не занимали бездомные, предлагается ограничить время посещения туалета, для борьбы с курильщиками в кабинках установят спринклеры, а стены туалетов сделают вандалоустойчивыми - на них не будут удерживаться граффити.

Правообладатель иллюстрации Porthcawl Town Council Image caption Сейчас большинство общественных туалетов города выглядит так

В планировочных документах указано, что постройка шести туалетов обойдется в 170 тысяч фунтов. Муниципалитет Порткола профинансирует большую часть проекта, предоставив 135 тысяч. Остальное предоставит совет близлежащего города Бридженд.