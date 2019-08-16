В общественных туалетах в Уэльсе установят систему "анти-секс"
Муниципалитет прибрежного валлийского города Порткол готовится установить в городе общественные туалеты, противодействующие попыткам заняться сексом или употребить наркотики.
Один из вариантов технического решения этой задачи - оснастить кабинки полом, чувствительным к весу, чтобы туда мог зайти только один человек.
Еще один вариант - система, реагирующая на резкие движения. При активации она будет направлять на людей струи воды, распахивать двери в кабинку и включать сирену.
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Чтобы кабинки не занимали бездомные, предлагается ограничить время посещения туалета, для борьбы с курильщиками в кабинках установят спринклеры, а стены туалетов сделают вандалоустойчивыми - на них не будут удерживаться граффити.
В планировочных документах указано, что постройка шести туалетов обойдется в 170 тысяч фунтов. Муниципалитет Порткола профинансирует большую часть проекта, предоставив 135 тысяч. Остальное предоставит совет близлежащего города Бридженд.