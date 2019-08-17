Правообладатель иллюстрации EPA

В субботу на проспекте Академика Сахарова прошел согласованный митинг за свободные выборы, организованный КПРФ. По данным полиции, на акцию пришли более 4 тысяч человек. В тот же день оппозиция провела серию одиночных пикетов в Москве и Санкт-Петербурге. Вот, что показывали в это время российские телеканалы.

В 12:00, когда на проспекте Сахарова собралось уже около 2 тысяч человек, по Первому каналу начинался выпуск новостей.

Правообладатель иллюстрации Reuters

Однако главными темами программы стали вовсе не протесты, а расследование аварийной посадки самолета под Жуковским 15 августа, наводнения в Приморском крае и последствия отравлений ядовитыми грибами.

Правообладатель иллюстрации First Channel

В конце программы Первый канал показал сюжет о запланированных на субботу гуляниях в Парке Горького, посвященных 91-ой годовщине основания парка. "Будет спортивно, музыкально и очень вкусно. В общем, хорошее настроение - обеспечено!" говорит ведущая. Фестиваль в Парке Горького московская мэрия уже несколько недель устраивает в один день в запланированными протестными акциями.

Image caption Несмотря на участие старожилов российской эстрады, концерт в Парке Горького прошел очень тихо

В это время на "России 24" показывали документальный фильм "Биохимия предательства", который, по словам ведущей программы "Вести", рассказывал "о том как разжигается межнациональная рознь и создается культ изменников Родины".

Правообладатель иллюстрации Russia 24

На канале НТВ в 12:10 началась передача "Квартирный вопрос", а на России 1, в 11:40 -двухчасовое юмористическое шоу "Смеяться разрешается".

Правообладатель иллюстрации Russia 1

Когда митинг закончился в 13:20, на Первом канале показывали фильм "Карнавальная ночь", после которого началась музыкальная передача, посвященная Людмиле Гурченко.

Правообладатель иллюстрации First Channel

В 14:00, когда в центре Москвы начинались одиночные пикеты в поддержку политзаключенных и оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, основные телеканалы все еще не упоминали протесты.

На НТВ в этот момент начиналась передача "Своя игра".

Правообладатель иллюстрации NTV

По "России 1" шел художественный фильм "Цветы дождя".

Правообладатель иллюстрации Russia 1

В выпуске новостей на "России 24" главными темами были ливни в Сочи, открытие первой скоростной магистрали в Кузбассе, и военные игры "Армия 2019".

"Россия 24" стала первым телеканалом, упомянувшим акцию КПРФ почти через два часа после ее окончания. Сюжет длиной в 30 секунд был показан в программе "Вести" в 15:09, между репортажем о кредитном рейтинге Аргентины и сюжетом об открытии Крымско-татарского форума в Симферополе.

Правообладатель иллюстрации Russia 24

В следующем выпуске новостей в 16:00 протесты уже не упоминались.