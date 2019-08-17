"Биохимия предательства" и ядовитые грибы: что показывало российское ТВ во время акций протеста
В субботу на проспекте Академика Сахарова прошел согласованный митинг за свободные выборы, организованный КПРФ. По данным полиции, на акцию пришли более 4 тысяч человек. В тот же день оппозиция провела серию одиночных пикетов в Москве и Санкт-Петербурге. Вот, что показывали в это время российские телеканалы.
В 12:00, когда на проспекте Сахарова собралось уже около 2 тысяч человек, по Первому каналу начинался выпуск новостей.
Однако главными темами программы стали вовсе не протесты, а расследование аварийной посадки самолета под Жуковским 15 августа, наводнения в Приморском крае и последствия отравлений ядовитыми грибами.
В конце программы Первый канал показал сюжет о запланированных на субботу гуляниях в Парке Горького, посвященных 91-ой годовщине основания парка. "Будет спортивно, музыкально и очень вкусно. В общем, хорошее настроение - обеспечено!" говорит ведущая. Фестиваль в Парке Горького московская мэрия уже несколько недель устраивает в один день в запланированными протестными акциями.
В это время на "России 24" показывали документальный фильм "Биохимия предательства", который, по словам ведущей программы "Вести", рассказывал "о том как разжигается межнациональная рознь и создается культ изменников Родины".
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На канале НТВ в 12:10 началась передача "Квартирный вопрос", а на России 1, в 11:40 -двухчасовое юмористическое шоу "Смеяться разрешается".
Когда митинг закончился в 13:20, на Первом канале показывали фильм "Карнавальная ночь", после которого началась музыкальная передача, посвященная Людмиле Гурченко.
В 14:00, когда в центре Москвы начинались одиночные пикеты в поддержку политзаключенных и оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, основные телеканалы все еще не упоминали протесты.
На НТВ в этот момент начиналась передача "Своя игра".
По "России 1" шел художественный фильм "Цветы дождя".
В выпуске новостей на "России 24" главными темами были ливни в Сочи, открытие первой скоростной магистрали в Кузбассе, и военные игры "Армия 2019".
"Россия 24" стала первым телеканалом, упомянувшим акцию КПРФ почти через два часа после ее окончания. Сюжет длиной в 30 секунд был показан в программе "Вести" в 15:09, между репортажем о кредитном рейтинге Аргентины и сюжетом об открытии Крымско-татарского форума в Симферополе.
В следующем выпуске новостей в 16:00 протесты уже не упоминались.